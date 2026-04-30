1.25兆沒什麼可刪除延後　徐斯儉：有拳頭沒眼睛等於浪費納稅錢

▲國防部副部長徐斯儉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

軍購特別條例持續卡關，行政院會今（30日）安排國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」條例內容及預期成效。國防部副部長徐斯儉強調，1.25兆沒有什麼可以刪除跟延後的，是整體的一部分，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢」，盼能用特別預算一次到位。

李慧芝說，今天是第4000次院會，特別安排國防部、經濟部報告，就是因為在此時此刻的台灣，最需要的是國防特別預算條例通過。在中國持續擴張軍力、持續提升灰色地帶的威脅，持續對台灣、台海以及印太地區威脅越來越嚴峻的同時，國防的建軍計畫就不能再延宕，也不能打折，「所以安排這次報告案，就是希望國人能了解這次特別預算條例，是按照台灣整體防衛作戰需求之下所完成的系統性規劃，希望國人可以支持、朝野可以支持」。

編入年度預算太慢了 一次到位才能立刻補足戰力

國防部副部長徐斯儉說，關於8000億或是3500億+N，目前版本是沒有+N。編入年度預算可不可以？已說明過，包括無人機跟反制無人機在內，都是整體規劃的一部分，「現在如果說有拳頭，也就是反擊的武器，可是沒有眼睛、沒有腦， 沒有後續力，放一大堆拳頭在這邊怎麼打？」

徐斯儉強調，為什麼要編在特別預算？這是希望大量、一次性的投資購買，能夠讓自己業者長期的投資，刺激國內產業的投入。

徐斯儉說明，包括無人載具在內，都是全體的一部分，如果編入年度預算「就會非常慢」，得到的武器就要放在那邊不能用，跟國防部對敵情的評估、跟整體規劃有關，這就是為什麼希望用特別預算一次到位。

「如果其他的反對黨認為要編入年度預算，要告訴我們根據的評估是什麼？因為地緣威脅不到位嗎？還是只有武器就能精準打擊嗎？這邏輯必須要說出來」，徐斯儉強調，條例預算整體都是經過規劃、評估，而且是跟美國一起評估的，為什麼要用特別預算、為什麼堅持1.25兆不要打折？背後是有非常完整的邏輯。

別再用50年前看現在 面對威脅不能慢慢來

至於最終預算若仍趨向在野黨的主張，數千億的落差會造成哪些具體衝擊？徐斯儉強調，沒有什麼可以刪除跟延後的，都是整體的一部分，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢，這是國防部沒辦法贊成的事情」。

徐斯儉強調，現在的國防自主跟過去4、50年是不一樣的，如今面臨的威脅不能慢慢來，這就是為什麼要一次性規劃一個特別預算，馬上補足戰力；再說現在戰爭型態已經改變了，中國是全世界有小型無人機最大的國家，海面艦隊也是最大的國家，不能用過去4、50年的方法來看這事情。

「為什麼要補足這些生產線？就是為了要迅速讓台灣達到120天戰備存量，在現在彈藥的2倍以上，這能等嗎？」徐斯儉說，面臨現在的敵人威脅，這些事情不能等了，這跟哪些產線是新的、哪些產線是舊的沒有關係，重點是「現在要馬上補足」！