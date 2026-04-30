　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆沒什麼可刪除延後　徐斯儉：有拳頭沒眼睛等於浪費納稅錢

▲▼國防部副部長徐斯儉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲國防部副部長徐斯儉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

軍購特別條例持續卡關，行政院會今（30日）安排國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」條例內容及預期成效。國防部副部長徐斯儉強調，1.25兆沒有什麼可以刪除跟延後的，是整體的一部分，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢」，盼能用特別預算一次到位。

李慧芝說，今天是第4000次院會，特別安排國防部、經濟部報告，就是因為在此時此刻的台灣，最需要的是國防特別預算條例通過。在中國持續擴張軍力、持續提升灰色地帶的威脅，持續對台灣、台海以及印太地區威脅越來越嚴峻的同時，國防的建軍計畫就不能再延宕，也不能打折，「所以安排這次報告案，就是希望國人能了解這次特別預算條例，是按照台灣整體防衛作戰需求之下所完成的系統性規劃，希望國人可以支持、朝野可以支持」。

編入年度預算太慢了　一次到位才能立刻補足戰力

國防部副部長徐斯儉說，關於8000億或是3500億+N，目前版本是沒有+N。編入年度預算可不可以？已說明過，包括無人機跟反制無人機在內，都是整體規劃的一部分，「現在如果說有拳頭，也就是反擊的武器，可是沒有眼睛、沒有腦， 沒有後續力，放一大堆拳頭在這邊怎麼打？」

徐斯儉強調，為什麼要編在特別預算？這是希望大量、一次性的投資購買，能夠讓自己業者長期的投資，刺激國內產業的投入。

徐斯儉說明，包括無人載具在內，都是全體的一部分，如果編入年度預算「就會非常慢」，得到的武器就要放在那邊不能用，跟國防部對敵情的評估、跟整體規劃有關，這就是為什麼希望用特別預算一次到位。

「如果其他的反對黨認為要編入年度預算，要告訴我們根據的評估是什麼？因為地緣威脅不到位嗎？還是只有武器就能精準打擊嗎？這邏輯必須要說出來」，徐斯儉強調，條例預算整體都是經過規劃、評估，而且是跟美國一起評估的，為什麼要用特別預算、為什麼堅持1.25兆不要打折？背後是有非常完整的邏輯。

別再用50年前看現在　面對威脅不能慢慢來

至於最終預算若仍趨向在野黨的主張，數千億的落差會造成哪些具體衝擊？徐斯儉強調，沒有什麼可以刪除跟延後的，都是整體的一部分，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢，這是國防部沒辦法贊成的事情」。

徐斯儉強調，現在的國防自主跟過去4、50年是不一樣的，如今面臨的威脅不能慢慢來，這就是為什麼要一次性規劃一個特別預算，馬上補足戰力；再說現在戰爭型態已經改變了，中國是全世界有小型無人機最大的國家，海面艦隊也是最大的國家，不能用過去4、50年的方法來看這事情。

「為什麼要補足這些生產線？就是為了要迅速讓台灣達到120天戰備存量，在現在彈藥的2倍以上，這能等嗎？」徐斯儉說，面臨現在的敵人威脅，這些事情不能等了，這跟哪些產線是新的、哪些產線是舊的沒有關係，重點是「現在要馬上補足」！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
震撼彈！希澈宣布暫離《認哥》節目組證實「由她加入」
林逸欣醫生父癌逝　一票淚謝他留下「1寶藏神物」造福人群
女警婚前慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝
AV女優衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈
獨／痛失未婚妻…女警男友回家就關房間！女大生原定今靈堂上香
快訊／9刀殺技術長　前雲云董座一審判無期
快訊／史上最高配息！00878開獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

季麟連嗆「開除韓國瑜」　當年上司阿扁嘆：不知道他變這麼多

幕後／解放軍前副部長級將官親自出手　介入關切台灣對美軍購

澳洲國會團訪台　強調台灣面臨的挑戰「不只是台灣自己的事」

藍防弊考量大砍軍購預算　徐斯儉：現在沒弊案、勿捕風捉影

盼老同事三思　陳以信挺3800億+N：軍購預算數額對選舉影響會歸零

1.25兆沒什麼可刪除延後　徐斯儉：有拳頭沒眼睛等於浪費納稅錢

陳時中拋「證交稅」挹注健保　行政院：傾聽各界意見、尚未定案

譴責中國扭曲2758號決議　外交部籲聯合國勿配合中國無理打壓台灣

高雄藍營幕僚退黨「改披白袍」　許雅筑喊：代表民眾黨參戰議員

堵陸配參選審查漏洞　移民署未來提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

季麟連嗆「開除韓國瑜」　當年上司阿扁嘆：不知道他變這麼多

幕後／解放軍前副部長級將官親自出手　介入關切台灣對美軍購

澳洲國會團訪台　強調台灣面臨的挑戰「不只是台灣自己的事」

藍防弊考量大砍軍購預算　徐斯儉：現在沒弊案、勿捕風捉影

盼老同事三思　陳以信挺3800億+N：軍購預算數額對選舉影響會歸零

1.25兆沒什麼可刪除延後　徐斯儉：有拳頭沒眼睛等於浪費納稅錢

陳時中拋「證交稅」挹注健保　行政院：傾聽各界意見、尚未定案

譴責中國扭曲2758號決議　外交部籲聯合國勿配合中國無理打壓台灣

高雄藍營幕僚退黨「改披白袍」　許雅筑喊：代表民眾黨參戰議員

堵陸配參選審查漏洞　移民署未來提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

蔡允潔兒子2度進ICU！老公竟脫口怪罪「母奶喝不夠久」　產後陷憂鬱淚崩

林逸欣父攝護腺癌逝　醫揭「3症狀」是警訊！30%人初診已轉移

今夏最時髦泳裝！Burberry攜手Hunza G把質感格紋、修身剪裁全收進海灘

金鐘男星形象反轉「迷上0204電話女郎」　搭擋《陽光女子》女星

短劇頂流CP「牽手逛夜市」被直擊！　曾輝、韓雨彤勾指互動超甜

父親癌逝同天！林逸欣「曝皮夾20年秘密」　網鼻酸：再看瞬間爆哭

季麟連嗆「開除韓國瑜」　當年上司阿扁嘆：不知道他變這麼多

震撼彈！希澈宣布暫離《認哥》節目組證實「由她加入」

家屬心碎：腦漿都在地上了她竟先看車損！痛批女大生至今未道歉

快訊／涉用民間公司搶標案！桃警、2工程師遭約談聲押　法官飭回

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

政治熱門新聞

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

賴清德出訪卡關「歐洲拒過境」　Cheap揭背後原因

登共艦喊祖國強大恐沒退休俸　呂禮詩返台再發聲

藍營幕僚退黨「改披白袍」！喊代表民眾黨出征

趙少康力挺韓國瑜　怒嗆「要開除先開除我！」

陳佩琪諷「殘障三腳狗」網傻眼　賴清德PO斑斑影片幫秀秀

季麟連嗆開除韓國瑜　黃暐瀚嘆尾巴搖狗：盧秀燕、朱立倫全開除吧

陸軍學員遭BB槍射傷　傳指揮官遭拔官

季麟連為何突砍韓國瑜？　吳子嘉爆鄭麗文為「這件事」才出手

黃復興退將痛批：季麟連大頭症！我們不會聽你的　趕快辭掉副主席

幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800億就不用選了」

中信兄弟找法務部長鄭銘謙開球　網友炸：我象迷！這個挺不下去

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

更多熱門

相關新聞

藍防弊考量大砍軍購預算　徐斯儉：現在沒弊案

藍防弊考量大砍軍購預算　徐斯儉：現在沒弊案

軍購特別條例目前持續卡關中，面對外界質疑國防部急迫發展國防自主產業，後續該如何防弊？對此，國防部副部長徐斯儉說，如果有弊案，歡迎大家去檢舉，歡迎檢調來調查，不能因噎廢食，而且我們現在並沒有弊案，哪裡有弊案？「你捕風捉影說誰得標，但這是公開標售的事情，沒有任何違法，不能因為這樣就要因噎廢食」。

盼老同事三思　陳以信挺3800億+N：軍購預算數額對選舉影響會歸零

盼老同事三思　陳以信挺3800億+N：軍購預算數額對選舉影響會歸零

季麟連為何突砍韓國瑜？　吳子嘉爆鄭麗文為「這件事」才出手

季麟連為何突砍韓國瑜？　吳子嘉爆鄭麗文為「這件事」才出手

軍購條例下周4度協商　卓榮泰籲朝野：以確保國安、守護國民為第一目標

軍購條例下周4度協商　卓榮泰籲朝野：以確保國安、守護國民為第一目標

藍軍購內戰　 綠黨團籲挺國安藍委勇敢一點：有中共操作要勇敢揭露

藍軍購內戰　 綠黨團籲挺國安藍委勇敢一點：有中共操作要勇敢揭露

關鍵字：

軍購國防特別預算條例徐斯儉國防部

讀者迴響

熱門新聞

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面