盼老同事三思　陳以信挺3800億+N：軍購預算數額對選舉影響會歸零

▲陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨內部對於國防特別條例匡列金額上限無共識。日前被國民黨主席鄭麗文指派赴歐宣導的前藍委陳以信今（30日）表示，他支持黨版3800億加N，以他過去多年與許多美國會議員交手經驗，相信這種帶條件的同意方式，最後應能得到美國國會的尊重。陳以信也說，現在預算數額只是階段性議題，等川習會結束對台軍售金額確定，這些過程中的紛擾就會過去，對年底選舉的影響也就會歸零，現在自己人吵翻天，反而突顯出立法院自廢武功，特請黨內立委老同事三思再三思。

陳以信30日在臉書表示，他看到昨日黨內為軍購預算吵翻天，他不認同任何陰謀論，也不是要為任何人背書，單純以曾任國防召委的經驗，以及自己對這項軍購議題一直以來的公開立場，表達對目前黨版3800億加N的支持。

陳以信說，他是最早質疑這筆軍購預算的人，也是最早主張對美軍購應與對內採購預算分開的人，「內外預算分開目前已是在野黨團共識，但美國對台軍售出現金額不一狀況，到底是已有發價書的3800億，或是還有傳聞中第二筆約5000億，真實情況始終未能清晰」。

陳以信表示，這第二筆軍售項目與金額，「美國行政部門到底通知國會沒有？不知道；美國國會會不會照單通過？不知道；通知後對台發價書會怎麼寫？不知道」，如果這種空白預算立法院都能通過，立法院還剩什麼監督功能？

陳以信說，尤其美國第二批軍售卡關的原因眾所週知是在川普政府身上，當美國總統川普還沒見過中國國家主席習近平，到底對台軍售多少可能還沒決定，這其實是美國最該被批評的地方，就是將對台軍售與對中關係掛勾，徹底違反美國從雷根政府以來，對台灣提出的六項保證。

陳以信說，他誠心認為「3800億+Ｎ」黨版會比任何虛構的數字都正當，也有具體操作標準，就算未來和美國國會議員說明，以他過去多年與許多議員交手經驗，相信這種帶條件的同意方式，最後應能得到美國國會的尊重。

最後陳以信語重心長提醒過去立法院的老同事們，現在預算數額的爭議其實只是階段性議題，等川習會結束對台軍售金額確定，這些過程中的紛擾就會過去，所謂對年底選舉的影響也就會歸零，現在自己人就吵翻天，未來回頭看可能會很可笑，反而突顯出立法院自廢武功。國民黨監督失去原則，留下難堪歷史紀錄最後得不償失，特請黨內立委老同事三思再三思。