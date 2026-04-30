陳時中拋「證交稅」挹注健保　行政院：傾聽各界意見、尚未定案

▲行政院政委陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

健保財務嚴峻，政委陳時中拋可仿照菸捐方式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保，如有50%，估算可確保未來約20年健保財務平衡。針對此提案是否為行政團隊內部共識？行政院發言人李慧芝說，健保財務永續是政府的重要目標，為了達到這目標，其實各界都有蠻多構想跟想法，會持續傾聽各界意見，都還在討論當中，並沒有定案。

全民健保施行31年，讓民眾在生病時可以享有完整醫療照護，但財務如何永續經營仍是一大挑戰。衛福部長石崇良去年底曾拋出補充保費改革方向，針對股利、租金、利息改採「結算制」，引發存股族反彈，也已宣布暫緩規劃。

陳時中昨出席歐洲在台商務協會舉辦的「2026 歐洲台灣醫療論壇」發表專題演講，談及全民健保時直言，「台灣健保世界第一，但財務相當的不健全」，因為保費的來源主要是薪資，但國內薪資成長率不高，且無法代表國家實際經濟成長狀況，來源費率較低。

陳時中指出，過去半年他每天在看股票，雖然政府官員沒有在買賣股票，但是每天股票這樣升，單日成交量破兆元，一天就有約3、4億的證交稅，若有一定比例能挹注健保，不但符合讓資本利得參與量能付費，更可以讓健保的財務長治久安。

陳時中強調，不用增加證交稅，目前徵收為千分之三，如果可以像是菸捐拿50%挹注健保一樣，健保財務就可以維持約20年的平衡，而且也不會影響到大家的收入，是值得社會討論的方向。