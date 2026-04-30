季麟連為何突砍韓國瑜？　吳子嘉爆鄭麗文為「這件事」才出手

▲平秀琳、吳子嘉。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例。不過，國民黨副主席季麟連29日在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有，一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除黨籍。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，整件事關鍵就是「鄭麗文訪美規格遭到壓低」，28日國民黨中央否決8000億了，變化的原因就是因為美方通知「沒辦法用任何高規格接待黨主席」，而且否決理由還很難看「美國眾議員在選舉，大家不願意接受親中的鄭麗文」。

針對季麟連為何有此言論，吳子嘉於節目《董事長開講》表示，自己先講結論，這件事情叫求歡被拒、憤而行兇，女主角叫做國民黨主席鄭麗文，向美國求歡被拒，這是整個故事，季麟連只是腳本、鄭麗文的打手而已。

吳子嘉表示，自己聽到一個消息，跑國民黨中央黨部的記者，到了黨中央現場有接到消息，請他們不要太早離開「今天有季副主席有重要發言」。換言之，這個事情就是事先編排好的劇本，個人認為季麟連殺韓國瑜這件事是黨主席鄭麗文指示的任務，不論是當下傅崐萁拉住、鄭麗文傻眼這都是劇本。

媒體人平秀琳也表示，傅崐萁拉住季麟連也是有計算過的，一般來講旁人覺得不妥，拉住應該就停了，但季麟連只回應「我還沒講完」意思是後面腳本還沒講完，今天要鬥爭的就是韓國瑜跟徐巧芯，徐巧芯是提案要軍購8000億的人，韓國瑜是同意徐巧芯提案把朝野協商延到下一次的人。

吳子嘉認為，回過頭看出大事的理由，回到事情的本質討論，這事情到底怎麼回事？關鍵就是「鄭麗文訪美規格遭到壓低」，自己在兩天前就爆料過了。

平秀琳說，AIT處長谷立言在跟鄭麗文的會面當中，有提到訪美相關安排的事情，谷立言也在接受《中國時報》專訪也有稍微提到訪美相關規格的安排，顯然兩人見面有提這件事情，那時候講得很隱晦，沒有直接跟軍購綁在一起，所以鄭麗文就是希望規格超越盧秀燕。

吳子嘉補充，這個條件就是軍購案不給過，谷立言與鄭麗文兩人在談交易，就是按照條件，但有個立委跟自己講，美國從來不接受人家恐嚇的，結果現在被鄭麗文恐嚇了，這個恐嚇戲碼有個轉折，鄭麗文誤以為美國接受了。

平秀琳則指，鄭麗文日前接受專訪，親口講沒有反對8000億軍購，現在有兩份發價書，加起來就是8000億，所以只要發價書來就會通過。吳子嘉則回應說，這個時候，鄭麗文誤以為美國同意她提高訪美規格，所以傅崐萁系統的立法委員、像馬文君這些，態度就是「開放」不擋了，以為黨中央已經同意8000億。

平秀琳指出，重大的時間變化就是在這周的朝野協商，因為徐巧芯發言講出了8000億是共識，韓國瑜也當場說原來是8000億，接下來可能就以此協商，約定了下個協商的時間。此時也已經經過鄭麗文中午專訪過了，所以下午朝野協商大家就有8000億的默契，最後徐巧芯說回到黨團會議共同確認再來談這個版本，也就是29日的黨團會議。照時序朝野協商的時候其實鄭麗文是同意8000億的，沒想到朝野協商後事情就生變了，所以傍晚後到底國民黨中央收到什麼樣的訊息？

吳子嘉指出，聽說28日晚上國民黨中央已經否決8000億了，變化的點，最重要是因為美方已經正式通知國民黨「沒辦法用任何高規格接待黨主席」，而且否決接待鄭麗文還有很難看的理由是「美國眾議員在選舉，大家不願意接受親中的鄭麗文」。