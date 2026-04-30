陳佩琪諷「殘障三腳狗」網傻眼　賴清德PO斑斑影片幫秀秀

▲總統賴清德與愛犬斑斑。（圖／翻攝自Threads）



記者陶本和／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪經常為她的丈夫抱不平，昨天她發文將砲口指向總統賴清德收養的愛犬「斑斑」，稱「柯文哲在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，引起不少網友砲轟。對此，總統賴清德在社群平台分享他跟斑斑的影片，頗有安慰斑斑，替牠秀秀的意味。

陳佩琪昨天又在臉書替柯文哲抱不平，她說，一個當了25年的重症醫師、八年首都市長、五年創黨的黨主席，真不知何以致此、要你們如此對待他？她甚至把砲口轉向賴清德收養的愛犬斑斑，「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」不過，此番言論引起不少網友不滿，留言痛批，「狗狗又沒惹你，幹嘛強調殘疾」、「確定要攻擊狗？」。

對此，賴清德今天透過社群平台發出一段他跟斑斑互動的影片，配文寫道，「今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了。出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心」。雖然賴清德的發文沒有直指是回應陳佩琪，但頗有安慰斑斑，替牠秀秀的意味。