譴責中國扭曲2758號決議　外交部籲聯合國勿配合中國無理打壓台灣

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國外交部長王毅日前會晤第80屆聯合國大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）時，不當扭曲聯大第2758號決議，誆稱該決議已解決包括台灣在內全中國的代表權問題，並得到聯合國體系普遍遵守，外交部今（30日）強烈譴責及抗議，另要求聯合國體系堅守中立原則，勿繼續配合中國無理打壓台灣爭取參與的正當權利，以及擅自代表所有聯合國會員國做不當發言。

外交部重申，聯大第2758號決議只解決中國在聯合國代表權的歸屬問題，全文並未提及台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，所以該決議與台灣無關，也不能作為排除台灣參與聯合國體系及其他多邊機制的依據。只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系及其他國際組織與多邊機制代表台灣。

外交部指出，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

外交部說明，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

外交部呼籲國際社會持續以具體行動反制中國曲解聯大第2758號決議，共同遏止中國透過將該決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」，改變台海客觀現狀，並為其未來可能對台動武建構法理基礎。

外交部另要求聯合國體系堅守中立原則，勿繼續配合中國無理打壓台灣爭取參與的正當權利，以及擅自代表所有聯合國會員國做不當發言。

外交部強調，台灣作為國際社會的良善力量，將能對聯合國體系所推動包括「永續發展目標」及國際和平與安全在內的各項工作做出積極貢獻。唯有納入台灣，聯合國「普遍性」原則及「不遺漏任何人」的目標才能真正獲得落實。