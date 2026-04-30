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中信兄弟找法務部長鄭銘謙開球　網友炸：我象迷！這個挺不下去

▲▼ 中信兄弟找法務部長鄭銘謙開球 。（圖／翻攝兄弟Fans Club﻿臉書）

▲中信兄弟找法務部長鄭銘謙開球 。（圖／翻攝兄弟Fans Club﻿臉書）

記者崔至雲／台北報導

中信兄弟今（30日）將在台中洲際棒球場舉行賽事，同時邀請法務部長鄭銘謙開球，不過，消息才剛出來，不少網友嗆「第一次看到那麼爛的開球嘉賓」、「我象迷！這開球貴賓真的不行！」。對此，國民黨立委洪孟楷諷刺，是要宣傳現在國人被詐騙多少金額嗎？還是要去做政令宣導說打詐的成績好棒棒？如果沒做好自己的本職業務，還是待在家裡就好。

對於中信兄弟今邀鄭銘謙開球，不少網友在粉絲專頁下留言表示，「第一次看到那麼爛的開球嘉賓」、「爛到爆的人來開球，是沒有其他人了是不是？」、「這個我挺不下去」、「噓爆他」、「可惜要上班 不然一定到場噓爆」、「中信是無心經營球隊了嗎？找這爛咖開球」。

對於網友評論，洪孟楷說，其實看誰來開球，他更關心的是中信兄弟今天能不能贏，因為現在戰績真的是相對比較落後。不過玩笑歸玩笑，網友的反應其實就很明白清楚，網友其實是最情緒直接的，因此，呼籲所有的部會首長，是不是先把自己的業務給做好，做好業務如果說你要業務之外來去做相關的這個活動參與，這樣民眾比較不會有意見。

洪孟楷說，但如果說業務沒有辦法讓國人放心，而參加這樣相關的活動的話，恐怕本質球迷都會覺得，還是為中信兄弟加油就好。

媒體問到，民進黨立委莊瑞雄稍早質詢也有問到這題，當時鄭銘謙表示，他是去宣傳打詐的。洪孟楷說，從過去到現在，打詐真的還有很多努力的空間，現在打詐的成績好嗎？你是要宣傳現在國人被詐騙多少金額嗎？還是要去做政令宣導說打詐的成績好棒棒？但實際上國人就不是這樣子感覺。

洪孟楷強調，所以說真的，如果做好自己的本職業務，還沒有辦法完全辦理好讓國人滿意之前，還是待在家裡，為中信兄弟加油就好。希望中信兄弟今天能夠贏下勝利。
 

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