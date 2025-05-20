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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營人士肯定賴就職周年演說　坦言「併購說」已回到憲法

▲▼「賴政府執政一周年：兩岸關係如何突圍？」研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲蕭旭岑（右一）擔任研討會主持人。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德就職周年演說幾乎沒有提到兩岸關係，引起各界關注。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴今日的談話已不再把「新兩國論」跟「境外敵對勢力」這種挑釁言語當主軸，他給予肯定。

蕭旭岑20日出席「賴政府執政一周年：兩岸關係如何突圍？」研討會，他表示，肯定賴總統近期對兩岸關係的務實、彈性轉變，期許賴總統繼續用這種態度處理兩岸關係，「特別是他修正了『脫中入北』，把立足台灣、佈局全球，也包含了中國大陸。

▼總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

蕭旭岑說，他也肯定賴總統在就職周年演說之中，已不再把「新兩國論」跟「境外敵對勢力」這種挑釁言語當主軸。

不過，他也特別提到，當然可能跟美方的溝通是一個重點。蕭旭岑認為，520之後才是兩岸關係變化的真章，非常期待賴清德總統能回歸《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》。

最後，蕭旭岑更強調，事實上，賴清德的「併購說」已經回到了《兩岸人民關係條例》跟《中華民國憲法》的前言，這部份有待觀察，「很期許他依據憲法跟兩岸條例，繼續處理兩岸關係、避免戰爭，讓台灣跟大陸能有一個新局出現。」

值得注意的是，為該場研討會致詞的前總統馬英九，也在致詞時表示，「我特別注意到，賴總統最近在兩岸談話上有一些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，我希望賴總統能持續這樣的態度，這樣才是兩岸之福。」

▼前總統馬英九為研討會致詞。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼前總統馬英九出席研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，同樣出席該場研討會，曾任國民黨大陸事務部主任的台大政治系教授左正東，19日也在臉書發文討論「併購說」，他認為，如果還是用「誰賣台」、「誰抗中」的制式標籤來解讀賴總統講話，不僅無法認清台灣當前的處境，也失去一個開啟兩岸政策良性辯論的機會。

左正東指出，「併購說」是要求中共對統一提出要價，也就是對於改變台灣現狀的一種開放式思考，雖然這和賴總統一貫對中國強硬的風格極不協調，但用「維持現狀」和「改變現狀」的對比來看，就毫無違和感，「賴總統2019年競爭總統提名時，曾拋出要制定新憲，認為中華民國憲法和台灣共同體無法相容。2024年就職總統時用『主權』、『國民』來界定『中華民國與中華人民共和互不隸屬』，以展現比蔡英文更向前一步的魄力。」

左正東說，凡此種種，可以看出，無論這個現狀是李登輝時代的中華民國憲法增修條文，還是蔡英文時代的「互不隸屬」，賴總統都不惜打破，以邁向他心中的理想國，「賴總統從來都不是『維持現狀派』。」

左正東強調，如果在野黨的朋友們可以正面看待賴總統拋出的想法，如果賴總統和民進黨支持者們可以正面看待在野黨守護的中華民國法理現狀，這次的「併購說」，也許可以讓不同主張間有更多的聆聽，更深入的反思，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。

▼台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

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