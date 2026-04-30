藍防弊考量大砍軍購預算　徐斯儉：現在沒弊案、勿捕風捉影

▲國防部副部長徐斯儉出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

軍購特別條例目前在立院持續卡關中，面對外界質疑國防部急迫發展國防自主產業，後續該如何防弊？對此，國防部副部長徐斯儉說，如果有弊案，歡迎大家去檢舉，歡迎檢調來調查，不能因噎廢食，而且現在並沒有弊案，哪裡有弊案？「你捕風捉影說誰得標，但這是公開標售的事情，沒有任何違法，不能因為這樣就要因噎廢食」。

徐斯儉提到，今年第一季無人機整機出口值1.15億美金，大概是30多億台幣，特別條例針對無人載具部分編列3350億，這大部分是挹注台灣自己的廠商，「我們要不要做這事情？你因為一個人開車曾經撞車就不准開車嗎？我們衡量一下利弊得失，這是不是一個合理的做法？」

徐斯儉強調，讓廠商有一個長單，就可進行大規模投資，如果一年一年的預算去審，首先有財政紀律問題，增加額度有限；其次，每一年的年度預算都會被刪，這些廠商若沒有辦法預期他們的訂單，就不願意進行一次性大規模投資。

「現在是1.15億，如果投資大的話，產能可以吃更多的單，現在世界上每個國家都要無人機跟無人載具，台灣有優勢。」徐斯儉說，政府要不要幫助台灣的廠商快速發展起來？這背後還有產業發展思考，所以基於客觀威脅、外部威脅，台灣需要快速建立戰力，以及幫助廠商的發展，這是不可或缺的補充。

國防部戰規司長黃文啓補充，115年的總預算中，在1500多億的軍投預算中，只有84億可以用在新增。單單無人機的部分，1446架的偵監型、20萬8200架攻擊型無人機，國防部希望在6年內獲得，預算總額大概接近2000億，一年的額度，軍投預算能否吃下來？

另外，黃文啓說，公務預算不是空在那地方隨時等著去用，還有很多計劃，115年沒有辦法編入的，如雄二雄三後續的補充彈、陸射劍二的補充彈、天弓三型的補充彈等，有16個計劃總額700多億要擺到116年，到了116年還會有錢嗎？就目前的財政紀律法，是不可能有這錢去讓無人機擺到公務預算。