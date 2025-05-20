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520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德總統發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統今（20）日上午發表執政周年談話，並未直接談論兩岸政策，僅在回應外媒提問時做出回應，就兩岸議題顯得格外低調。學者認為，賴清德的兩岸政策已經定調，以目前兩岸關係也很難再多談，同時，美國應有傳達關切，都使賴清德並未把挑釁再升溫。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威向《東森新媒體ETtoday》分析，賴清德就兩岸政策能論述的事情都已講完，從去年的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，到今年3月13日國安高層會議後的講話（國安17條），其兩岸政策已然定調。

馬準威指出，以當前兩岸關係來講，賴清德能談的空間非常小，講好話沒有用、講壞話只會更糟，因此不談兩岸關係「不見得是壞事」。同時，賴清德回應提問也只重申「和平四大支柱行動方案」，沒有把挑釁再升溫。

這次低調是否與華府施壓有關？馬準威坦言，不排除這種可能性，但不認為是美國總統川普親自決定，因為他對兩岸事務、管理台海沒太大興趣。但是，在賴清德將大陸定義成境外敵對勢力，致緊張情勢升高後，美方也不希望擦槍走火。

因此，馬準威直言，美國的建制派是小心的，「所以在520周年之前，我想美方一定有傳達過一些關切」。

▲▼淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（圖／記者陳冠宇攝）

▲淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（圖／記者陳冠宇攝）

總結賴清德上任以來的兩岸核心戰略目標，馬準威表示，在開放的一手是打開大門，歡迎不設前提的談判，包括開放陸生與陸客觀光等；另在消極防禦的一手，則強調防衛韌性與民主韌性，這也是他界定大陸為敵對勢力，以作為管控方式，儘管這很容易與挑釁連結在一起。

另有輿論認為，政府近期的兩岸作為可能與大罷免有關。但馬準威指出，大罷免的結果不太會影響賴清德後續的兩岸政策，總體思維與基調也不會有太大改變。所以，兩岸氛圍應該不會在大罷免之後有所改善。

對於北京如何應對賴清德往後的三年任期，馬準威分析，對台促融與加大威嚇台獨都會持續，但問題是大陸找不到台階與連結點，即兩岸要開啟溝通的形式會變得越來越困難。

在這種情況下，馬準威研判，北京能做的就是增加武裝威嚇，並想出更多的拉攏政策，軟硬兩手同時會增強，但是仍無法進行接觸；此外，對北京來講，會期望在野黨於2026年地方選舉選得更好，以及2028年發生政黨輪替，這些可能是未來三年的北京對台政策主軸與目標。

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