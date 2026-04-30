賴清德出訪卡關「歐洲也拒絕過境」　Cheap曝原因在卓榮泰

▲總統賴清德訪非行告吹，外媒揭露台灣曾向歐洲求助過境，但遭德國、捷克等國拒絕。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼前夕，遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消飛航許可。彭博社揭露，我國一度向歐洲多國求助過境，但遭德國、捷克等國拒絕，訪非行才不得不喊卡。對此，網紅Cheap認為，這與行政院長卓榮泰先前日本包機事件有關，歐洲各國擔心台灣愛搞小動作、藉機大內宣，才乾脆直接拒絕。

彭博：台灣曾緊急向德國、捷克求助過境

根據《彭博社》報導，塞席爾等3國取消台灣的飛行許可後，台灣外交單位曾緊急向德國、捷克在內的歐洲國家提出過境請求，試圖突破封鎖線，但遭德國、捷克拒絕，最終不得不取消出訪行程。

把外交默契拿來大內宣 台灣搞小動作已有前例

先前，日媒《日經亞洲》就曾披露，卓榮泰率團赴日觀賞WBC球賽，本該低調的行程卻高調曝光，帶了一大群人去，違反台日雙方默契，令東京方面感到不滿，甚至感覺「遭到背叛」。當時Cheap就批評卓榮泰是「豬隊友」。

▲當時行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

如今又傳出歐洲國家拒絕賴清德過境，Cheap在臉書直言，國際外交講究「信用」，上次包機事件，日本給台灣方便，說好私人名義，結果卓院長把外交默契當作大內宣的燃料，拿來當政績，包裝成是「台日關係的重大突破」並大肆宣傳，讓日本被中國洗臉。

歐洲怕被台灣拿去大內宣 與其冒險不如拒絕

Cheap指出，國際外交圈的訊息是互通的，歐洲國家大概也怕「被台灣拿去大內宣」，例如「賴總統踏上歐洲領土，台德關係里程碑」，所以與其冒著被中國不滿的風險，不如直接拒絕。

中國一直都在打壓 蔡英文是如何突破

Cheap表示，當台灣被貼上「愛搞小動作、愛大內宣、不守默契」的標籤時，路只會越走越窄。他指出， 中國確實壞，但不是賴總統上任後才開始壞的吧，「不如去問問前總統蔡英文，她是怎麼突破的，是怎麼飛去紐約還演講的。」