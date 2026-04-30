　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出訪卡關「歐洲也拒絕過境」　Cheap曝原因在卓榮泰

▲▼總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲總統賴清德訪非行告吹，外媒揭露台灣曾向歐洲求助過境，但遭德國、捷克等國拒絕。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼前夕，遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消飛航許可。彭博社揭露，我國一度向歐洲多國求助過境，但遭德國、捷克等國拒絕，訪非行才不得不喊卡。對此，網紅Cheap認為，這與行政院長卓榮泰先前日本包機事件有關，歐洲各國擔心台灣愛搞小動作、藉機大內宣，才乾脆直接拒絕。

彭博：台灣曾緊急向德國、捷克求助過境

根據《彭博社》報導，塞席爾等3國取消台灣的飛行許可後，台灣外交單位曾緊急向德國、捷克在內的歐洲國家提出過境請求，試圖突破封鎖線，但遭德國、捷克拒絕，最終不得不取消出訪行程。

把外交默契拿來大內宣　台灣搞小動作已有前例　

先前，日媒《日經亞洲》就曾披露，卓榮泰率團赴日觀賞WBC球賽，本該低調的行程卻高調曝光，帶了一大群人去，違反台日雙方默契，令東京方面感到不滿，甚至感覺「遭到背叛」。當時Cheap就批評卓榮泰是「豬隊友」。

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲當時行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

如今又傳出歐洲國家拒絕賴清德過境，Cheap在臉書直言，國際外交講究「信用」，上次包機事件，日本給台灣方便，說好私人名義，結果卓院長把外交默契當作大內宣的燃料，拿來當政績，包裝成是「台日關係的重大突破」並大肆宣傳，讓日本被中國洗臉。

歐洲怕被台灣拿去大內宣　與其冒險不如拒絕

Cheap指出，國際外交圈的訊息是互通的，歐洲國家大概也怕「被台灣拿去大內宣」，例如「賴總統踏上歐洲領土，台德關係里程碑」，所以與其冒著被中國不滿的風險，不如直接拒絕。

中國一直都在打壓　蔡英文是如何突破

Cheap表示，當台灣被貼上「愛搞小動作、愛大內宣、不守默契」的標籤時，路只會越走越窄。他指出， 中國確實壞，但不是賴總統上任後才開始壞的吧，「不如去問問前總統蔡英文，她是怎麼突破的，是怎麼飛去紐約還演講的。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
19歲台女曼谷機場被攔！　身藏「30隻印度星龜」移送
歐洲也拒賴清德過境　Cheap曝原因在卓榮泰
李灝宇被點名板凳待命！　游擊缺人「他最適合」
女大生撞女警害命「只顧車損」遭炎上　急關社群、學校也遭殃
遭嗆開除！韓國瑜「5個無愧」發聲　鄭麗文留言8字反被韓粉灌爆
今降10℃！　全台溼答答
大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場
Fed利率不變！美股漲跌分歧　台積電ADR漲0.37％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸軍化訓中心學員遭「BB槍」射傷　傳少將指揮官遭拔官

賴清德出訪卡關「歐洲也拒絕過境」　Cheap曝原因在卓榮泰

遭嗆開除！韓國瑜「5個無愧」發聲　鄭麗文留言8字反被韓粉灌爆

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

登共艦喊「祖國強大」！呂禮詩回台嗆威武不能屈：砍退休金甘之如飴

好消息！　卓榮泰：台灣豬肉5/14恢復出口菲律賓

趙少康力挺韓國瑜「要開除先開除我」！開嗆季麟連：該走的是你

醫界挺蘇巧慧　 新北市醫師公會理事長讚：少數聽得懂醫界訴求的委員

賴清德要讓台灣變涼爽！拚降體感8度　種樹千萬棵6分鐘綠蔭生活圈

救救選情吧！　綠委苦勸藍委挺合理軍購：別被深藍基本教義派綁架

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

陸軍化訓中心學員遭「BB槍」射傷　傳少將指揮官遭拔官

賴清德出訪卡關「歐洲也拒絕過境」　Cheap曝原因在卓榮泰

遭嗆開除！韓國瑜「5個無愧」發聲　鄭麗文留言8字反被韓粉灌爆

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

登共艦喊「祖國強大」！呂禮詩回台嗆威武不能屈：砍退休金甘之如飴

好消息！　卓榮泰：台灣豬肉5/14恢復出口菲律賓

趙少康力挺韓國瑜「要開除先開除我」！開嗆季麟連：該走的是你

醫界挺蘇巧慧　 新北市醫師公會理事長讚：少數聽得懂醫界訴求的委員

賴清德要讓台灣變涼爽！拚降體感8度　種樹千萬棵6分鐘綠蔭生活圈

救救選情吧！　綠委苦勸藍委挺合理軍購：別被深藍基本教義派綁架

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

王俐人SWAG翻紅鄉民點名天心　一票人肯定「直接碾壓」

IKEA紅心芭樂霜淇淋超有顏值　500元有找肋眼牛排回來了

曾跟馮語婷合影！　女律師自PO照強調1事：被爛咖惡意帶風向

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

巴拿馬運河通行拍賣費創400萬美元天價　主因搶運原油與化學品

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

全台變天降溫　梅雨季首波鋒面下周到

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

政治熱門新聞

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

登共艦喊祖國強大恐沒退休俸　呂禮詩返台再發聲

賴清德出訪卡關「歐洲拒過境」　Cheap揭背後原因

趙少康力挺韓國瑜　怒嗆「要開除先開除我！」

幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800億就不用選了」

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

痛批季麟連哪來的臉開除韓國瑜、教訓徐巧芯　粉專：建議先開除你

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

遭季麟連嗆開除黨籍　韓國瑜42字回應：無愧於黨無愧於心

卓榮泰：台灣豬肉5/14恢復出口菲律賓

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

陸軍學員遭BB槍射傷　傳指揮官遭拔官

粉專批北市吸菸區擺盆栽　網友打臉：日本也有同樣作法

更多熱門

相關新聞

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

總統賴清德原先預定4月中旬出訪史瓦帝尼（Eswatini），最終卻因中國的空中封鎖而失敗，根據《彭博社》最新報導，為了避免航線封鎖，台灣外交單位曾向歐洲盟友接洽，不過最終被德國、捷克拒絕。對此，外交部則表示，對於相關作業細節沒有評論

賴清德要讓台灣變涼爽！拚降體感8度　種樹千萬棵6分鐘綠蔭生活圈

賴清德要讓台灣變涼爽！拚降體感8度　種樹千萬棵6分鐘綠蔭生活圈

陳亭妃中常會怨對手亂開支票　賴清德反問陳政策後四字大讚

陳亭妃中常會怨對手亂開支票　賴清德反問陳政策後四字大讚

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

關切區域情勢！日本3眾議員訪台　將見賴清德、拜會外交部與國防部

關切區域情勢！日本3眾議員訪台　將見賴清德、拜會外交部與國防部

關鍵字：

Cheap賴清德卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

排雲山莊開職缺徵員工！4.5萬薪「月休15天」

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

不敗教主揭「ETF最新配法」

老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光

才陷性交爭議！女神遭傳「已婚生子」

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」網驚呆

我家牛排「桃園平鎮店」5/5開幕

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面