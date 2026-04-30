堵陸配參選審查漏洞　移民署未來提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

▲內政部戶政司專委潘營忠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對陸配參選議題，陸委會日前邀集各機關討論候選人資格審查的制度漏洞，內政部今（30日）表示，後續將朝向由移民署提供有關原籍大陸地區人民繳付的喪失大陸原籍證明資訊，提供給中選會進行資格審查。此外，內政部也在去年修正《公職人員選罷法》施行細則，未來候選人在做登記時，必須要具結沒有在中國大陸設戶籍、沒有領有大陸護照以及不具有其他國家國籍部分，同時也會刊登在選舉公報。

前民眾黨陸配立委李貞秀就任時，便因戶籍與國籍問題鬧得沸沸揚揚，依規定，大陸地區人民如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第 21 條在台設籍滿 10 年之規定，當選後就職前，須符合國籍法第 20 條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定。但內政部認為，李不僅沒有放棄中華人民共和國戶籍，也未在就職前主動放棄「中華人民共和國」國籍，所以自始都不承認李貞秀的立委資格，稱李貞秀為「女士」，不僅「不提供密件資料」，也不回應李貞秀的任何質詢，讓李徹底成為一名完全無用武之地的立委。

內政部今在行政院會上說明，陸委會上個月有邀集內政部及中選會，針對「兩岸條例」第21條怎麼落實公職候選人部分進行討論，後續會朝向由內政部移民署提供有關原籍大陸地區人民繳付的喪失大陸原籍證明資訊，會提供給中選會進行資格審查。

另外，內政部指出，已在去年修正《公職人員選罷法》施行細則，未來候選人在做登記的時候，必須要具結沒有在中國大陸設戶籍、沒有領有大陸護照以及不具有其他國家國籍部分，未來這部分也會刊登在選舉公報。