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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

季麟連嗆開除韓國瑜　黃暐瀚嘆尾巴搖狗：盧秀燕、朱立倫全開除吧

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例。不過，國民黨副主席季麟連29日在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍，更提醒藍委徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。對此，媒體人黃暐瀚感嘆，這就是「尾巴搖狗」的結果，韓國瑜、盧秀燕、朱立倫一干人等，主張應該匡列八千億以上的，不用等發價書的，賣黨求榮的，全都快點開除了吧！

針對「國民黨副主席季麟連中常會開嗆」，黃暐瀚表示，自己一直在講「尾巴搖狗」，很多人不懂是什麼意思？今天的國民黨中常會，就是「尾巴搖狗」的結果。

黃暐瀚表示，當不斷（從去年十一月到現在）告訴支持者「軍購是不必要的」、「對美軍購可能是民進黨想貪污」、「只要兩岸和緩根本不用軍購」、「給美國錢有什麼用，錢付了武器根本都沒來」、「要買什麼，沒人知道」的時候。怎麼能怪支持者反對軍購？怎會不理解，為什麼黨的副主席堅定認為「軍購就是叛黨叛國」。

黃暐瀚直言，如果軍購真是「叛黨叛國」，不要說八千億，連3800億都不該給過才對。全都砍了吧！

黃暐瀚也感嘆，韓國瑜、盧秀燕、朱立倫一干人等，主張應該匡列八千億以上的，不用等發價書的，賣黨求榮的，全都快點開除了吧！

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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