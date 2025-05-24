桃園拉拉山水蜜桃季甜蜜登場　三大山城商圈展現特色迎客

▲觀光旅遊局長王麗娟、經濟發展局長張誠（左一、二）共同行銷拉拉山水蜜桃。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入產季，山區果園陸續進入採收期。市府經濟發展局與觀光旅遊局、復興區枕頭山、角板山與拉拉山三大山城商圈攜手合作，打造兼具觀光、文化與消費功能的山區旅遊體驗，邀請各地民眾即日起至暑期期間造訪拉拉山，感受山林清涼風光，並品嚐當令鮮甜的拉拉山水蜜桃。

經濟發展局長張誠表示，市長張善政重視部落經濟發展，市府團隊將持續改善優化商圈環境，致力於營造友善、安全的旅遊環境。不僅提升遊客的整體旅遊體驗，也為地方商圈注入更多商機與活力。張局長也鼓勵市民多加利用假日造訪山區，支持在地產業、體驗山林生活。

▲桃園拉拉山水蜜桃季甜蜜登場，三大山城商圈展現地方特色迎客。（圖／經發局提供）

觀光旅遊局長王麗娟指出，拉拉山擁有絕佳的自然景觀與物產資源，是市府推動國際觀光的重要據點之一。市府積極拓展國際行銷，向日本、韓國、新加坡、越南推廣拉拉山的山林之美，強化與旅行業者合作，提升拉拉山在國際旅遊市場的能見度，吸引更多海內外旅客來訪。

市府同時提醒民眾，前往山區旅遊建議可選擇自駕行程，自桃園市區出發經由台七線（北橫公路）即可抵達復興區，沿途景色優美，適合安排半日或一日遊行程。如無自駕需求，也可搭乘桃園客運或新竹客運至大溪、角板山地區，再轉乘區間小巴至拉拉山。各大商圈皆設有停車及休憩設施，方便旅客停留遊覽。