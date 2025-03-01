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浪漫櫻花饗宴登場！　228連假北橫、拉拉山櫻花盛開

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，吸引不少遊客上山爭睹。（圖／記市府觀旅局提供）

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，吸引不少遊客上山爭睹。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

228連假適逢桃園北橫與拉拉山櫻花季盛開，桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟指出，復興區下巴陵至中巴陵一帶櫻花正逢花季，包括拉拉山遊客中心與中巴陵櫻木花道的昭和櫻均正值花季，上巴陵地區各農場櫻花也蓄勢待發，連假首日吸引上萬遊客爭睹，喜愛櫻花民眾可來場浪漫櫻花饗宴。

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，首日拜天氣放晴吸引不少遊客駐足打卡拍照。（圖／記市府觀旅局提供）

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▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，首日拜天氣放晴吸引不少遊客駐足打卡拍照。（圖／市府觀旅局提供）

228連假期間拉拉山湧入大批賞櫻車潮，觀旅局統計，228連假首日拉拉山地區湧入近上萬遊客上山賞花，遊客盛讚拉拉山櫻花美景夢幻、櫻花伴山景，處處皆是拍照打卡熱點。

觀旅局局長周柏吟表示，桃園巴陵地區的櫻花目前盛開，上巴陵一帶的櫻花受到天氣影響，今年較晚綻放，整體櫻花季將延後至3月中下旬，除上山賞櫻外，更可規劃住宿一晚，白天可暢遊周邊上巴陵觀景台與巴陵鐵塔，欣賞三龜戲水美景與群山環繞美景，晚上則可觀看滿天星斗伴，下山還可順路去羅浮溫泉泡湯、義盛吊橋體驗電影賽德克•巴萊場景，或到小烏來天空步道與天空繩橋等、北橫公路景點豐富絕對值得一遊。

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，首日吸引不少遊客攜家帶眷賞櫻。（圖／記市府觀旅局提供）

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，首日吸引不少遊客攜家帶眷賞櫻。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局提醒，各位準備上山賞櫻遊客們，出遊前可先下載遊桃園APP掌握北橫公路交通狀況，事先規劃好行程，桃園北橫櫻花季歡迎全台遊客打卡分享。

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，喜愛賞櫻民眾要把握機會。（圖／記市府觀旅局提供）

▲228連假適逢北橫與拉拉山櫻花季節盛開，喜愛賞櫻民眾要把握機會。（圖／市府觀旅局提供）

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