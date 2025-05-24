全台首次！2025桃園客家工藝節　崙坪文化地景園區初登場

▲2025桃園客家工藝節，崙坪文化地景園區初登場。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園客家工藝節」系列活動，24、25為期兩天在觀音區崙坪文化地景園區登場。副市長王明鉅出席活動表示，這次的客家工藝節是全台灣第一次辦理，別具意義，期藉由客家工藝節將客家的文化及技藝傳承延續，活動期間，除了客家工藝特展外，還有特色市集與體驗活動，歡迎民眾參與。

▲「技藝×記憶」客家工藝特展由張卉君策展人進行導覽解說。（圖／客家局提供）

市府客家局長范姜泰基表示，客家工藝是客家族群從日常生活中尋找素材，源自於生活，取材於自然，進一步結合實用美學進行藝術創作，反映客家族群的生活態度與智慧。崙坪文化地景園總面積佔地約6.3公頃，其中規劃客家工藝館推出定期展覽，打造成為本市客家工藝的重要交流平台。

今年客家工藝節以「技藝×記憶」為主題策展，展出時間自即日起至6月29日，透過觸覺、嗅覺、視覺、聽覺等體驗方式，讓民眾感受客家工藝取自自然、用於生活的獨特性。除了主題策展外，為吸引家庭親子同樂，活動中結合在地社區藝文演出、專業歌手演唱、寫生活動、好感市集、工藝風野餐派對、泡泡秀、午後瑜珈、實境闖關及客家兒童劇場等，讓參與的大小朋友在輕鬆愉快的氛圍中學習客家文化，增進民眾對於客家工藝之認識。

▲在地客籍藝術家王昱翔展示客家草編藝術創作。（圖／客家局提供）

「2025客家工藝節」不僅為崙坪年度展演揭開序幕，未來更將持續透過「季節主題展×工藝共學×在地共好」模式，推動園區轉型為全臺指標性的客家工藝交流場域，實踐文化生活化的願景。包括：立法委員涂權吉、市議員吳進昌、許更生、客家局長范姜泰基、新竹縣文化局長朱淑敏、觀音區長劉草典、桃園市客家文化基金會董事陳怡秀、董事鄭麗華等均一同出席。