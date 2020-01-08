桃園變得更美！　「2019第七屆台灣景觀大獎」榮獲6獎項

▲都發局主辦的「崙坪文化地景園區」，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園變得更美！「2019第七屆台灣景觀大獎」桃園市政府拿下6個獎項。其中，都發局主辦的「崙坪文化地景園區」以「簡潔自然」、「恰如其分」的規劃理念及良好的管理維護，提供市民朋友高品質的綠地休閒場地，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。

▲工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」獲得優質獎。（圖／市府提供）

副市長游建華8日於主持市政會議中，接受都市發展局呈獻「2019第七屆台灣景觀大獎」時表示，桃園榮獲「2019第七屆台灣景觀大獎」6個獎項，包括：都市發展局「崙坪文化地景園區」榮獲傑出獎；水務局「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」及工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」獲得優質獎。

▲水務局「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」獲得優質獎。（圖／市府提供）

另外，工務局「都會果園，頭重溪柚子公園」、「桃園區風禾公園空間活化」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」則獲得佳作殊榮，市府肯定各局處在公園景觀設計及工程上的用心和成果，期盼未來繼續努力，提升公共設施品質，為市民朋友打造更多優質活動空間。

▲都發局主辦的「崙坪文化地景園區」，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。（圖／市府提供）

「台灣景觀大獎」自2013年起由中華民國景觀學會承辦，為國內景觀環境公共工程最主要獎項。水務局主辦的「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」有效活化園區內閒置空間，並以「循環經濟」概念結合觀光休閒及生態教育，打造大漢溪生態教育資源及休憩場所，成功獲得公園綠地公共開放空間類「優質獎」。

工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」分別獲得環境規劃設計類優質獎及佳作獎；「都會果園，頭重溪柚子公園」得到公園綠地公共開放空間類佳作獎；「桃園區風禾公園空間活化」則獲得環境設施類佳作獎。

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