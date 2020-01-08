　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園變得更美！　「2019第七屆台灣景觀大獎」榮獲6獎項

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019第七屆台灣景觀大獎，桃園獲6獎項。（圖／市府提供）

▲都發局主辦的「崙坪文化地景園區」，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園變得更美！「2019第七屆台灣景觀大獎」桃園市政府拿下6個獎項。其中，都發局主辦的「崙坪文化地景園區」以「簡潔自然」、「恰如其分」的規劃理念及良好的管理維護，提供市民朋友高品質的綠地休閒場地，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。▲2019第七屆台灣景觀大獎，桃園獲6獎項。（圖／市府提供）

▲工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」獲得優質獎。（圖／市府提供）

副市長游建華8日於主持市政會議中，接受都市發展局呈獻「2019第七屆台灣景觀大獎」時表示，桃園榮獲「2019第七屆台灣景觀大獎」6個獎項，包括：都市發展局「崙坪文化地景園區」榮獲傑出獎；水務局「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」及工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」獲得優質獎。

▲2019第七屆台灣景觀大獎，桃園獲6獎項。（圖／市府提供）

▲水務局「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」獲得優質獎。（圖／市府提供）

另外，工務局「都會果園，頭重溪柚子公園」、「桃園區風禾公園空間活化」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」則獲得佳作殊榮，市府肯定各局處在公園景觀設計及工程上的用心和成果，期盼未來繼續努力，提升公共設施品質，為市民朋友打造更多優質活動空間。▲2019第七屆台灣景觀大獎，桃園獲6獎項。（圖／市府提供）

▲都發局主辦的「崙坪文化地景園區」，榮獲2019第7屆公園綠地公共開放空間類唯一最高的「傑出獎」。（圖／市府提供）

「台灣景觀大獎」自2013年起由中華民國景觀學會承辦，為國內景觀環境公共工程最主要獎項。水務局主辦的「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」有效活化園區內閒置空間，並以「循環經濟」概念結合觀光休閒及生態教育，打造大漢溪生態教育資源及休憩場所，成功獲得公園綠地公共開放空間類「優質獎」。

工務局「桃園市八德區大湳森林公園規劃設計及監造技術服務」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」分別獲得環境規劃設計類優質獎及佳作獎；「都會果園，頭重溪柚子公園」得到公園綠地公共開放空間類佳作獎；「桃園區風禾公園空間活化」則獲得環境設施類佳作獎。

►就算爬到樹上！妳還是很美

ET快訊
澳媒：王立強收到蔡正元、陸商人提供「劇本」死亡恐嚇
全台首例！這間鎮公所「發年終獎金」　上萬鎮民爽領2000元
即／台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內
爸媽留720萬黃金…新莊銀樓千金「全熔解」！做成齒輪闖關慘了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

9歲孫子女突下跪「請支持我阿嬤！」　李翁月娥造勢哽咽　悲情影片曝光

桃園變得更美！　「2019第七屆台灣景觀大獎」榮獲6獎項

2020桃園燈會打造七大亮點　創全台最長水岸燈會

全台首例！鳳林鎮公所「發年終獎金」　上萬鎮民爽領2000元

「賴神」回娘家催票　攜郭國文手喊：「台南6席立委全上」

台南藍營車隊大掃街　搶救「國民姐姐蔡淑惠」！

調漲基本工資700元喪失低收入戶資格　　蔡淑惠：莫忘世上苦人多

正妹女警護走失童　家長臉書按讚道謝

善警派遣警力　護送選票保障大選選務順利

不押了！高雄涉貪議員賴文德「慢性病纏身」　20萬具保停押獲准

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

9歲孫子女突下跪「請支持我阿嬤！」　李翁月娥造勢哽咽　悲情影片曝光

桃園變得更美！　「2019第七屆台灣景觀大獎」榮獲6獎項

2020桃園燈會打造七大亮點　創全台最長水岸燈會

全台首例！鳳林鎮公所「發年終獎金」　上萬鎮民爽領2000元

「賴神」回娘家催票　攜郭國文手喊：「台南6席立委全上」

台南藍營車隊大掃街　搶救「國民姐姐蔡淑惠」！

調漲基本工資700元喪失低收入戶資格　　蔡淑惠：莫忘世上苦人多

正妹女警護走失童　家長臉書按讚道謝

善警派遣警力　護送選票保障大選選務順利

不押了！高雄涉貪議員賴文德「慢性病纏身」　20萬具保停押獲准

「不明原因病毒性肺炎」　央視：武漢8名患者康復出院

中原廢雙二一退學 真理傳0分改1分

9歲孫子女突下跪「請支持我阿嬤！」　李翁月娥造勢哽咽　悲情影片曝光

JHBL／上屆冠軍戰戲碼重演　明仁快狠準上演20分大逆轉

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

中職／不是彭政閔、陳金鋒　張建銘無意辦引退

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

霍思燕罕見告白丈夫：你就是我的太陽！　杜江感動「掩面痛哭」

你的包皮割了沒？醫曝「網友5習慣」恐釀陰莖癌　沒推開洗也慘了

韓國瑜：美國注意力移往中東　大陸在亞洲影響力最大

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

地方熱門新聞

全台首例！鳳林鎮公所「發年終獎金」

調漲基本工資700元喪失低收入戶資格

高雄涉貪議員慢性病纏身　裁定停押

周子瑜與家人出遊未安排投票行程

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

賴清德回娘家　攜郭國文手全力催票　

正妹女警護走失童家長臉書道謝

觀音蓮花園內　草菓農場草莓上市

台中文心南親子觀光夜市風光開幕

搶救「國民姐姐蔡淑惠」！

台南市資訊教育獲全國特優獎

台南市懸浮微粒PM10改善達27.2％

傅崐萁選前衝刺　喊集中票源下架蔡英文

海巡金馬澎分署弟兄捲袖捐熱血

更多熱門

相關新聞

家長會長拍打國中生頭部挨告　檢不起訴

家長會長拍打國中生頭部挨告　檢不起訴

桃園市某國中去年6月間發生蔡姓學生擰打老師事件，陳姓家長會長居間調解時，曾拍打蔡生右肩「要乖一點」，蔡生事後覺得頭暈、頭部後枕部頭皮挫傷與噁心等症狀因而提出傷害告訴，陳姓家長會長辯稱與蔡生無冤無仇，拍打是出於長輩對晚輩關心之意；檢方認為難認學生傷勢與陳姓家長會長肢體動作有關，且無其他積極證據佐證，8日偵結予以不起訴處分。

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

柯文哲桃園掃街 「共榮」才是根本

柯文哲桃園掃街 「共榮」才是根本

桃園勞檢處　年前啟動春安專案

桃園勞檢處　年前啟動春安專案

桃園造勢「5萬」空拍曝！蔡英文：1/11不要鬆懈要投票

桃園造勢「5萬」空拍曝！蔡英文：1/11不要鬆懈要投票

關鍵字：

2019台灣景觀大獎桃園崙坪文化地景園區

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面