男童高樓玩「丟泥巴」涉殺人未遂！　鄰居遭砸破腦袋

圖文／鏡週刊

日本熊本市中央區一名50多歲男子上月15日在社區內的洗車區作業時，後腦杓突遭一塊石頭大小的硬物擊中，不僅造成頭部裂開重傷，記憶力也有所下降。警方起初依殺人未遂方向調查，未料嫌犯是一名住在高樓層，未達刑責年齡的小學生，令受害者相當無奈，向熊本電視台吐露，「因為對方是個孩子，我無法百分之百地表達憤怒，非常鬱悶。」

《FNNプライムオンライン》報導，案發建物為13層樓高的公寓，由於男子第一時間向警方敘述，稱不知被何物砸中，且該物體隨後還「爆裂開來」，警方遂依殺人未遂方向調查，而後發現砸中男子的其實是一顆已經乾硬、硬度接近陶器的泥巴球。

警方在附近勘查時，居住在高樓層的肇事男童第一時間向母親否認犯行，疑似還朝警方和其他相關人員潑水，後來才向母親坦承泥巴球是自己丟的，「本想丟到停車場外的河裡，但沒丟到」。他的母親隨即報警，並致電受害男子希望道歉，受害者得知嫌犯是一名未達刑責年齡的小學生後，心情卻五味雜陳。

根據《弁護士JPニュース》，熟悉刑事案件與少年事件的律師杉山大介分析，若警方一開始就知道是「泥巴球」，可能不會以殺人未遂角度展開調查，不過不論是成人還是少年，所適用的刑法內容並無不同，僅處理程序會因年齡而有所差異。

依法未滿14歲的兒童無刑事責任能力，被稱為「觸法少年」，警方會將其通報至兒童諮詢中心，如果案件嚴重可能會移送至家庭法院，不過即使進入家庭法院程序，加害者也不會面臨刑罰，基於兒童心智尚未成熟的理由，將會以支援與教育的方式，以防未來重犯。

杉山律師指出，在此次案件中，就該男童主動向監護人坦白，監護人也立即報警的過程來看，難以認為他們具有無法矯正的問題性，因此男童最終被送至家庭法院、並進一步受較重處分的可能性不高。

至於受害者應該向誰求償，不同於刑事，民事上並無明確年齡分界，但對於小學生而言，一般認為其尚不足以充分理解自身行為導致的後果。杉山律師建議，受害者若想求償，「向加害兒童的監護人提出，將是最現實可行的選擇。」

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