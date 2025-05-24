日本擬取消免稅制度！　旅日達人揭關鍵「不用太驚慌」

▲近期日本政界掀起關於外國觀光客免稅制度的討論，引發各界關注。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

近期日本政界掀起關於外國觀光客免稅制度的討論，引發各界關注。根據日本《富士新聞網》報導，自民黨高層近期組成由黨內最高顧問麻生太郎領軍的研究小組，開始研議是否應全面取消針對外國旅客的消費稅免稅政策，以因應現行制度遭濫用的問題。對此，旅日達人林氏璧也表示，「大家不用太驚慌，這個消息看看就好。」

近日麻生太郎指出，2023年訪日外國人次高達3687萬，消費總額超過8兆1000億日圓，其中確認的免稅金額即超過2000億日圓。他表示，若取消免稅政策，這筆稅收可直接挹注國庫，有其值得評估之處。

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在自民黨的相關研習會上，不少與會者也表達支持重新檢討免稅政策，認為外國旅客既然在日本享有行政資源與公共設施，應合理負擔部分費用。也有意見指出，現行制度讓外國人以較低價格購買高價精品，對日本本土產業幫助有限。

然而麻生也強調，除了全面廢除之外，仍可考慮其他替代方案，如僅針對日本特產維持免稅，以扶植本地產業並平衡政策效益。

此外，自民黨前財務副部長中西健治也曾於國會中提案取消免稅制度，部分在野黨人士亦表支持。據悉，自民黨計畫將此議題納入年底的稅制改革議題中，作為討論重點之一。

對此，旅日達人林氏璧則在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文解讀指出，儘管相關政策正在討論中，但真正落實仍有諸多變數。他指出，先前日本宣布將於2026年11月起改為「先付後退」的退稅方式，但實際推動時間拉長，因此本次免稅制度是否廢除、何時執行，仍難以斷言。

林氏璧分析，若全面取消免稅，可能導致免稅商店業績大幅下滑，預估恐下降兩成以上，對以觀光客為主的百貨與精品業者將造成嚴重衝擊。他推測，較可能的調整方向是針對精品商品限制免稅，因現行制度中多起濫用情形發生於該類商品。

至於一般旅遊商品如伴手禮與日本特產，則可能仍維持免稅待遇，林氏璧認為，「如果真的變成取消精品免稅，其實也算是解決問題的方式，因為不正逃稅主要都發生在精品。對於去日本不會特別買精品的朋友，應該影響也不大。至少讓我買東京香蕉可以免稅吧」。

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