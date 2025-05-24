「Thank you Taiwan！」沙國選手搭小黃掉電話　警神速幫找回

▲警方熱心協助一名來台參加世狀運的沙烏地阿拉伯籍選手，找回遺失的手機 。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、潘鳳威／台北報導

一名來台參加2025年雙北世壯運的外籍選手，日前搭乘計程車至圓山花博爭豔館，下車後不久便發現手機遺落在車上，急忙向警方尋求協助。在員警積極熱心的協助下，手機迅速失而復得，讓這位選手忍不住讚嘆：「Thank you！Taiwan！」。

台北市中山分局圓山派出所警員林郁棕，5月22日在世壯運圓山花博爭豔館執行安檢勤務，勤務期間，遇到一名43歲沙烏地阿拉伯籍選手過安檢門時，發現手機不見並慌張的向他請求協助。經林員以英文詢問情況後得知，該選手當日下午1時30分許，於馬偕醫院搭乘計程車前往圓山花博爭豔館進行舉重練習，不料抵達場館後才發現手機疑似遺落在車上。

林員了解後，立即查詢計程車駕駛的聯絡方式，並迅速與駕駛取得聯繫，請其協助將手機送至圓山派出所。經確認無誤後，林員將遺失的手機發還給該選手。選手對台灣警察的專業效率表示由衷感謝，並連聲稱讚：「Thank you！Taiwan！」。

中山分局表示，來臺參加世壯運選手在盡情享受賽事之餘，也應對隨身物品時時留意。若不慎遺失，可至鄰近警察機關或請求賽事場館人員協助，以維護財產安全。