酒駕又肇逃！高雄2車路口碰撞　他撞了就跑…酒測超標這下慘了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(24日)發生一起肇逃車禍，一名蘇姓男子駕車左轉建工路時，對向一部黑色轎車同時右轉建工路，兩車於路口發生碰撞後，黑色轎車竟撞了就跑。警方掌握涉案車輛，通知27歲王姓女子到案說明，王女則承認自己喝酒，測得酒測值超標，可依法處最高12萬元罰鍰並吊扣駕照。

事故發生在24日清晨6點30分，警方獲報，三民區民族一路、建工路口發生車禍，初步調查，當時54歲蘇姓男子駕駛休旅車，沿著民族一路北往南快車道左轉建工路時，與行駛於民族一路南往北慢車道右轉建工路的黑色自小客車發生碰撞。

▲▼兩車於路口轉彎時發生碰撞，黑色轎車撞了就跑。（圖／記者許宥孺翻攝）



蘇姓駕駛指著右側車頭遭到撞擊，但另一方駕駛肇事後未停留，踩油門就逃了。警方沿線調閱監視器，發現車者是27歲王姓女子，通知他到案說明。

王姓女子在事發1個多小時後到派出所說明，員警聞到她渾身酒氣，王女坦承喝酒後開車，現場立即對她實施酒測，酒測值0.41毫克仍超標。

▲蘇男的休旅車右側車頭遭擦撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方初步研判，王姓女子駕駛車輛右轉彎時，未禮讓左轉彎車輛先行，另王嫌肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

酒駕部分，可依道路交通管理處罰條例第35條1項1款，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。