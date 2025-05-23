獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回心跳送ICU　分局冷處理

▲林園分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄林園區日前驚傳一起警民衝突事件，一名男子因拒捕開車衝撞員警後，遭警方開槍擊傷，送醫後一度命危，目前仍在高雄榮民總醫院加護病房搶救。然而，面對這起涉及警方用槍、造成民眾重傷的重大事件，轄區的林園分局卻選擇一貫低調、三緘其口，引發地方輿論的高度關注與強烈質疑。

這起事件發生在5月19日，高雄市政府警察局督察室證實確有此案。據指出，當時有一名男子涉嫌拒捕開車衝撞員警，警方因此開槍壓制，結果男子受到重傷，隨即被緊急送往高雄榮總搶救，一度傳出失去生命跡象，所幸經醫護人員全力搶救，才從鬼門關前被拉回，但目前仍於加護病房與死神搏鬥。

儘管高雄市警局督察室已證實部分案情，但對於事件的詳細過程、警方開槍的具體時機與方式，以及是否有其他涉案人員到案等關鍵資訊，高雄市警局表示由林園分局說明，但是林園分局卻選擇全面封鎖。面對媒體詢問，林園分局僅以「請稍等一下」為由，拖了2小時都未提出任何回應細節。

不過這起案件是由地方民眾對於警方這種不透明的處理方式感到不解與憂慮，認為涉及警槍造成民眾重傷的案件，警方應有更高的透明度，給予大眾合理的交代。目前，受傷男子仍在加護病房觀察中，而這起案件真相還籠罩在重重迷霧之中。