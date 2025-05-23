　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄林園區日前驚傳一起槍擊案件，一名男子因拒捕開車衝撞員警後，遭警方開槍擊傷，送醫後一度命危，目前仍在高雄榮總加護病房搶救。然而，面對這起涉及警方用槍、造成民眾重傷的重大事件，轄區的林園分局卻選擇一貫低調、三緘其口，讓地方輿論高度關注與強烈質疑。直到今天（23日）晚間，林園分局才終於打破沉默，強調警方是因竊盜嫌犯衝撞，依法使用警械。

▲警方提供剪接過的畫面，當下員警開槍 。（圖／林園分局提供）

▲警方提供剪接過的影片，還原員警開槍當下情況。（圖／林園分局提供）

《ETtoday新聞雲》記者在今天（23日）下午4點接後相關消息後詢問林園分局，但是林園分局一直沈默以對，僅告知「請稍等一下」，這一等就到了晚間7點多才發出新聞稿說明這起事件發生在5月19日凌晨4時30分。當時林園分局林園派出所接獲民眾報案，指稱林園區王公路某娃娃機店有小偷正在行竊。員警趕抵現場時，38歲的徐姓竊嫌立即駕車意圖逃逸。

警方指出，當時員警喝令徐嫌下車，但他拒絕配合受檢，反而倒車衝撞員警。員警見情況緊急，依法使用警械，分別朝該車體射擊2槍制止，造成駕車的徐姓犯嫌右腹部中彈。經送醫救治，徐嫌一度傳出失去生命跡象，經醫護人員全力搶救，才從鬼門關前被拉回，目前仍於加護病房與死神搏鬥，警方全程戒護中。

▲警方提供剪接過的畫面，當下員警開槍 。（圖／林園分局提供）

▲警方開槍時的火光 。（圖／林園分局提供）

現場另一名38歲張姓犯嫌，因未及上車，遭員警當場以現行犯逮捕。經初步清查，兩名犯嫌共破壞了18台娃娃機台及1台兌幣機，損失約新台幣5萬元。全案訊後，已依竊盜、毀損及妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。林園分局強調，本案員警依法正當使用槍械制止即時之危害，符合《警械使用條例》規定。

雖然高雄市警局督察室稍早已經向記者證實有此案，並表示由林園分局說明，但林園分局卻選擇遲遲回應，面對媒體詢問，林園分局僅以「請稍等一下」為由，拖延了將近3小時，才發出新聞稿說明以及當下「剪接」影片，不過警察開槍抓人造成嫌犯受傷是事實，從19日開始都未提出說明，讓地方民眾對警方這種不透明的處理方式感到不解與憂慮。

這起案件也讓林園地區的民眾議論紛紛，但苦無透明公開資訊，民眾認為，涉及警槍使用並造成民眾重傷的案件，警方應有更高的透明度，給予當地民眾合理的交代。質疑聲浪不斷延燒，這起因竊盜案引發的警察開槍抓人造成嫌犯重傷命危，在警方最終對外說明後，案情已初步明朗，但也突顯出林園分局在重大事件的對外處理說明欠缺即時與透明度問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑤瑤捲性愛片案　一查竟是熟人造謠
78歲董座猛撞！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考
獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回送ICU　分局冷處理
6小時與583男發生關係！澳網美「私處出血」緊急送醫
快訊／川普再出招！揚言對非美製iPhone徵收重稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

78歲董座猛撞釀8傷！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

快訊／台南人夫登山找化石失聯2天　倒臥河邊意識模糊、全身發燙　

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟啟動　可享掛號費用優惠

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回心跳送ICU　分局冷處理

78歲董事長猛撞1人6車！只受輕傷應訊裝糊塗　全答「這6字」

傳三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」　院方查明實情是另名病患

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

78歲董座猛撞釀8傷！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

快訊／台南人夫登山找化石失聯2天　倒臥河邊意識模糊、全身發燙　

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟啟動　可享掛號費用優惠

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回心跳送ICU　分局冷處理

78歲董事長猛撞1人6車！只受輕傷應訊裝糊塗　全答「這6字」

傳三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」　院方查明實情是另名病患

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

川普又來了！喊課蘋果25%、歐盟商品50%關稅　科技股盤前跌一片

輔大醫療科技拚外交！致贈整合式智慧磅秤讓帛琉總統狂讚

78歲董座猛撞釀8傷！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

瑤瑤慘遭富二代性愛片案波及！　一查竟是「熟人造謠」傻眼

快訊／台南人夫登山找化石失聯2天　倒臥河邊意識模糊、全身發燙　

以前買粽子「30元就有」現在漲快50%　網苦笑：50元都算便宜

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

林立今缺陣？古久保笑稱太熱了　昨天與霸鉧德談心

20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

美遭降信用評級　美債殖利率牽動房貸利率飆高至逾7％

POV：當妳忘記自己已經改團名了 #雨琦 #idle

社會熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

傳三峽肇事翁「妻子失聯」　院方查明是另名病患

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

即／桃園預售中心竄大火！狂傳爆炸聲多車遭燒毀

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

還原重慶南路撞擊過程！豪車衝過人群...1人噴飛

更多熱門

相關新聞

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣　林園男救回心跳送ICU

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣　林園男救回心跳送ICU

高雄林園區日前驚傳一起警民衝突事件，一名男子因拒捕開車衝撞員警後，遭警方開槍擊傷，送醫後一度命危，目前仍在高雄榮民總醫院加護病房搶救。然而，面對這起涉及警方用槍、造成民眾重傷的重大事件，轄區的林園分局卻選擇一貫低調、三緘其口，引發地方輿論的高度關注與強烈質疑。

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」誤解

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」誤解

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

興達電廠連日「燃煤發電」109、156小時

興達電廠連日「燃煤發電」109、156小時

高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明年開　多屋族資金轉向

高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明年開　多屋族資金轉向

關鍵字：

高雄槍擊案林園分局竊盜中彈加護病房

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁「妻子失聯」　院方查明是另名病患

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面