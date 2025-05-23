警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄林園區日前驚傳一起槍擊案件，一名男子因拒捕開車衝撞員警後，遭警方開槍擊傷，送醫後一度命危，目前仍在高雄榮總加護病房搶救。然而，面對這起涉及警方用槍、造成民眾重傷的重大事件，轄區的林園分局卻選擇一貫低調、三緘其口，讓地方輿論高度關注與強烈質疑。直到今天（23日）晚間，林園分局才終於打破沉默，強調警方是因竊盜嫌犯衝撞，依法使用警械。

▲警方提供剪接過的影片，還原員警開槍當下情況。（圖／林園分局提供）

《ETtoday新聞雲》記者在今天（23日）下午4點接後相關消息後詢問林園分局，但是林園分局一直沈默以對，僅告知「請稍等一下」，這一等就到了晚間7點多才發出新聞稿說明這起事件發生在5月19日凌晨4時30分。當時林園分局林園派出所接獲民眾報案，指稱林園區王公路某娃娃機店有小偷正在行竊。員警趕抵現場時，38歲的徐姓竊嫌立即駕車意圖逃逸。

警方指出，當時員警喝令徐嫌下車，但他拒絕配合受檢，反而倒車衝撞員警。員警見情況緊急，依法使用警械，分別朝該車體射擊2槍制止，造成駕車的徐姓犯嫌右腹部中彈。經送醫救治，徐嫌一度傳出失去生命跡象，經醫護人員全力搶救，才從鬼門關前被拉回，目前仍於加護病房與死神搏鬥，警方全程戒護中。

▲警方開槍時的火光 。（圖／林園分局提供）

現場另一名38歲張姓犯嫌，因未及上車，遭員警當場以現行犯逮捕。經初步清查，兩名犯嫌共破壞了18台娃娃機台及1台兌幣機，損失約新台幣5萬元。全案訊後，已依竊盜、毀損及妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。林園分局強調，本案員警依法正當使用槍械制止即時之危害，符合《警械使用條例》規定。

雖然高雄市警局督察室稍早已經向記者證實有此案，並表示由林園分局說明，但林園分局卻選擇遲遲回應，面對媒體詢問，林園分局僅以「請稍等一下」為由，拖延了將近3小時，才發出新聞稿說明以及當下「剪接」影片，不過警察開槍抓人造成嫌犯受傷是事實，從19日開始都未提出說明，讓地方民眾對警方這種不透明的處理方式感到不解與憂慮。

這起案件也讓林園地區的民眾議論紛紛，但苦無透明公開資訊，民眾認為，涉及警槍使用並造成民眾重傷的案件，警方應有更高的透明度，給予當地民眾合理的交代。質疑聲浪不斷延燒，這起因竊盜案引發的警察開槍抓人造成嫌犯重傷命危，在警方最終對外說明後，案情已初步明朗，但也突顯出林園分局在重大事件的對外處理說明欠缺即時與透明度問題。