　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一筆僅新台幣4500元的工資糾紛，竟演變成一樁震驚社會的殘酷強盜殺人案。高雄男子施旻成不想還債，竟對方姓債主痛下殺手，先是暴力重擊導致對方昏迷，隨後再持刀補上致命多刀，奪取對方金飾，並將其棄屍荒野。檢方認定泯滅人性，依強盜殺人罪嫌提起公訴。

這起案子就發生在今年1月的高雄楠梓區，被害人是愛家的方姓男子，嫌犯施旻成身為鐵皮工程及房屋修繕業者，因為積欠方姓男子4500元工資，方從今年1月24日起，連續四天循例上門催討。施旻成眼見方姓男子佩戴金飾，心生歹念，遂設下陷阱，約定於1月27日下午在高雄市楠梓區一間保齡球館外見面。

當天下午，施旻成駕車載方姓男子至鳳山區一處房屋，方以為是協商債務，不料施旻成竟開口要求方姓男子典當金飾借他10萬元周轉，遭到嚴詞拒絕後，施旻成心生不滿，當方姓男子準備下樓時，施旻成竟從後方惡意一腳將方姓男子踢下樓梯，同時還拿器具重擊方姓男子頭部，造成對方頭骨多處粉碎性骨折及撕裂傷，當場陷入昏迷。然而，施旻成的殘暴行徑並未止步於此。

▲失蹤方姓男子2年前照片，失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲方姓男子失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為圖滅證，施旻成將昏迷的方姓男子從樓梯處沿廚房拖行至其自小客車後座。清理屋內血跡後，隨即駕車離去。途中，當施旻成發現方姓男子有甦醒跡象，甚至試圖求救時，他竟將車停靠路邊，打開後車廂，取出預藏的水果刀，趴入車內利用後車廂門掩飾，朝已昏迷的方姓男子頭部、頸部猛刺至少5刀。造成方姓男子的右總頸動脈被刺斷，失血過多當場死亡。

施旻成殺人後隨即駕車返家，把方姓男子頸上的金項鍊及手指上的金戒指拿到銀樓變賣，得手逾25萬元。他將這筆血腥贓款用於償還自身債務。為掩蓋一切，施旻成又驅車前往屏東滿州鄉，將方姓男子遺體拖下車並推入石墩缺口棄屍，同時在返回途中，將作案用的水果刀拋入山崖。

隔日，施旻成繼續其縝密的滅證行動，不僅擦拭車內血跡、入住汽車旅館，還丟棄工作鞋、手機，甚至試圖申辦新門號以躲避追查。然而，方姓男子家屬報案失蹤後，警方最終循線追查到施旻成藏匿於南投草屯的友人住處，將其拘提到案，目前，施旻成仍羈押於高雄看守所，檢方調查後也依強盜殺人罪嫌將他起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

社會熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

還原重慶南路撞擊過程！豪車衝過人群...1人噴飛

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

即／桃園預售中心竄大火！狂傳爆炸聲多車遭燒毀

更多熱門

相關新聞

興達電廠連日「燃煤發電」109、156小時

興達電廠連日「燃煤發電」109、156小時

核三廠2號機5月17日正式停機除役，台灣進入「非核家園」，但20日就傳出台電位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組緊急開機，引發外界質疑。高雄市環保局今日強調，未核發展延許可，2021年2月已明確要求台電公司規劃2部機組均須於2025年除役，要求如期除役立場不變。

高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明年開　多屋族資金轉向

高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明年開　多屋族資金轉向

高雄阿北機車兜風「騎到沒油」屏東迷路

高雄阿北機車兜風「騎到沒油」屏東迷路

三民驗車廠農地變現　2自然人斥1.7億無貸款入手

三民驗車廠農地變現　2自然人斥1.7億無貸款入手

鳳山髮廊飄腐臭味　「黑色腐屍」詭異藏樓上

鳳山髮廊飄腐臭味　「黑色腐屍」詭異藏樓上

關鍵字：

強盜殺人案高雄施旻成工資糾紛楠梓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面