獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一筆僅新台幣4500元的工資糾紛，竟演變成一樁震驚社會的殘酷強盜殺人案。高雄男子施旻成不想還債，竟對方姓債主痛下殺手，先是暴力重擊導致對方昏迷，隨後再持刀補上致命多刀，奪取對方金飾，並將其棄屍荒野。檢方認定泯滅人性，依強盜殺人罪嫌提起公訴。

這起案子就發生在今年1月的高雄楠梓區，被害人是愛家的方姓男子，嫌犯施旻成身為鐵皮工程及房屋修繕業者，因為積欠方姓男子4500元工資，方從今年1月24日起，連續四天循例上門催討。施旻成眼見方姓男子佩戴金飾，心生歹念，遂設下陷阱，約定於1月27日下午在高雄市楠梓區一間保齡球館外見面。

當天下午，施旻成駕車載方姓男子至鳳山區一處房屋，方以為是協商債務，不料施旻成竟開口要求方姓男子典當金飾借他10萬元周轉，遭到嚴詞拒絕後，施旻成心生不滿，當方姓男子準備下樓時，施旻成竟從後方惡意一腳將方姓男子踢下樓梯，同時還拿器具重擊方姓男子頭部，造成對方頭骨多處粉碎性骨折及撕裂傷，當場陷入昏迷。然而，施旻成的殘暴行徑並未止步於此。

▲方姓男子失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為圖滅證，施旻成將昏迷的方姓男子從樓梯處沿廚房拖行至其自小客車後座。清理屋內血跡後，隨即駕車離去。途中，當施旻成發現方姓男子有甦醒跡象，甚至試圖求救時，他竟將車停靠路邊，打開後車廂，取出預藏的水果刀，趴入車內利用後車廂門掩飾，朝已昏迷的方姓男子頭部、頸部猛刺至少5刀。造成方姓男子的右總頸動脈被刺斷，失血過多當場死亡。

施旻成殺人後隨即駕車返家，把方姓男子頸上的金項鍊及手指上的金戒指拿到銀樓變賣，得手逾25萬元。他將這筆血腥贓款用於償還自身債務。為掩蓋一切，施旻成又驅車前往屏東滿州鄉，將方姓男子遺體拖下車並推入石墩缺口棄屍，同時在返回途中，將作案用的水果刀拋入山崖。

隔日，施旻成繼續其縝密的滅證行動，不僅擦拭車內血跡、入住汽車旅館，還丟棄工作鞋、手機，甚至試圖申辦新門號以躲避追查。然而，方姓男子家屬報案失蹤後，警方最終循線追查到施旻成藏匿於南投草屯的友人住處，將其拘提到案，目前，施旻成仍羈押於高雄看守所，檢方調查後也依強盜殺人罪嫌將他起訴。