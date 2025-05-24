美明年退出WHO確實有衝擊　衛福部談赴日內瓦實況：會做好因應

▲世衛行動團返國記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣連續9年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），衛福部仍由部長邱泰源率世衛行動團前往日內瓦，遞交抗議信函並與國際交流。美國總統川普宣布明年將退出世界衛生組織（WHO），衛福部次長呂建德今（24）日表示，這次去日內瓦確實感受到世界衛生組織受到衝擊影響，包括財源、內部組織等方面，衛福部仍會持續觀察並做好相關因應。

第78屆世界衛生大會5月19日至5月27日於瑞士日內瓦召開，衛福部世衛行動團今（24）日舉辦返國說明記者會，邱泰源表示，衛福部對於WHO因政治干擾未邀請台灣出席本屆WHA深表遺憾與不滿，抵達日內瓦後於18日召開國際記者會，19日遞交抗議函，對WHO及中國罔顧我國2300萬人民健康權表達嚴正抗議外，亦傳達我國參與國際社會意願與決心。

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然而美國宣布要退出WHO，是否有所影響？邱泰源表示，美國這次確實沒有派代表團過去，但駐日內瓦的美國官員仍有關心WHO發展，支持台灣參與WHO的力道也未減少。

呂建德則直言，這次前往日內瓦，確實有感受到世界衛生組織因為美國退出，在財源、內部組織等面向有受到影響，我國會密切觀察並做好相關因應。賴清德總統已經裁示，未來仍會持續有世衛行動團，持續努力向國際發聲，展現我國醫衛實力，也有意願貢獻。

邱泰源表示，行動團此次在無收到邀請函情形下，透過與友我國家進行雙邊會談以及辦理專業論壇等方式，積極正向表達我方參與WHO及全球衛生事務之訴求。

會議聚焦醫療轉型與人工智慧，衛福部、健保署與世界醫師會等辦理國際論壇，除向國際分享我國健保之AI應用，也邀請來自亞洲、非洲、歐洲與北美的專家學者，交流、激盪新的想法，共同實現「One World for Health」的願景，也讓國際社會瞭解台灣不能參加WHA不僅影響台灣人民的健康權，也是國際社會的重大損失。

▲邱泰源部長與呂建德次長，在三腳椅下強烈表達台灣加入WHO的決心。（圖／衛福部提供）

邱泰源指出，今年衛福部與外交部、僑委會的共同努力下，整體而言支持台灣的力道更勝以往，更多國家願意為台灣執言，包括27個友邦及理念相近國家於大會為我執言，貝里斯Bernard 部長在WHA大會發言時，強調台灣是完備三腳椅缺憾的第四隻腳。

另外，與世界醫師會(WMA)、國際護理協會(ICN)、世界公共衛生協會聯盟(WFPHA)、國際醫院聯盟(IHF)、國際抗癌聯盟(UICC)、國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S)等重要國際組織及機構雙邊會談，就傳染病防治、健康促進、食品衛生安全、AI於醫衛健康運用、醫療科技評估、醫衛人員訓練、癌症防治及菸害防制等重要議題，交換經驗並尋求未來合作方向。