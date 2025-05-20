世衛大會首日「多國力挺台灣」　日德法紐齊聲支持參與

▲第77屆世界衛生大會（WHA）於瑞士日內瓦登場。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

第77屆世界衛生大會（WHA）於瑞士日內瓦登場，儘管台灣連續第8年未獲邀，但多國代表在開幕首日紛紛把握發言機會，公開力挺台灣參與，展現對台灣國際醫衛貢獻的高度肯定。

本屆大會自5月19日至27日舉行，開議首日安排各國代表輪番發表聲明，日、德、法、紐西蘭以及台灣邦交國海地、馬紹爾群島均在致詞中直接或間接聲援台灣，呼籲世衛應接納所有有能力、有意願貢獻全球衛生的夥伴。

日本厚生勞動副大臣仁木博文率先發言指出，全球若要有效應對公共衛生緊急事件，應借鏡包括台灣在內、在防疫方面表現突出的地區經驗。他強調，「不能讓任何地區被排除在外，否則一旦形成『地理真空』，將削弱全球遏止疫情的整體力量。」

德國聯邦衛生部長瓦肯（Nina Warken）也點名支持台灣參與，她呼籲各國應齊心努力落實本屆大會主題「一個世界，一個健康」（One World for Health），「我們需要所有人的專業與參與，包括台灣。」

法國衛生部長紐戴（Yannick Neuder）則強調，世界衛生組織的任務本應造福全球所有人民，因此法國「明確支持」台灣能夠參與其相關工作。

紐西蘭公共健康局副局長歐德（Andrew Old）也在發言中指出，全球衛生若要真正達成「One World for Health」的理念，必須讓所有健康社群都能夠參與、貢獻經驗，「包括台灣在內，任何一方都不應被排除」。

台灣邦交國也未缺席。海地衛生部長席納勒（Bertrand Sinal）表示，海地明白台灣長期被排除在外的處境與痛苦，堅定支持台灣以觀察員身分重返WHA。

馬紹爾群島衛生部長柯歐塔（Ota Kisino，或譯柯世隆）更直言，全球衛生安全不能忽略2350萬台灣人的存在，強調台灣曾於2009年至2016年期間獲邀參與，如今世衛「應展現包容，傾聽所有聲音」。

面對全球地緣政治動盪、美國退出世衛背景下，各國支持聲浪更具象徵意義，台灣在國際醫衛體系中已建立良好口碑，國際友人也持續為台灣發聲，期待未來能重返世衛平台，共同促進全球健康安全。