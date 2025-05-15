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78屆世衛大會19日開幕　陸外交部直呼：不同意「台灣」參加

▲中國外交部發言人林劍表示，。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍表示，台灣無權參加世衛大會。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

第78屆世界衛生大會將於5月19日開幕。對於台灣方面未獲得邀請，中國外交部發言人林劍15日在例行記者會上，對此表示，「為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會，及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，由中方決定，不同意台灣地區參加今年世衛大會。」

一名記者向林劍提問，「台灣地區方面迄今未收到與會邀請，中國政府對此有何評論？」

林劍表示，「在台灣地區參與國際組包括世界衛生組織問題上，中方的立場是一貫明確的，即必須 按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。」

林劍說道，「台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據理由或權利參加世衛大會，民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。」

林劍指出，「一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則，這不僅是在挑戰中國主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序，中方作出，不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，並得到了國際社會廣泛理解和支持，這充分說明堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，大義所在。」

林劍表示，「國際社會堅持一個中國原則的格局不容挑戰，不可撼動，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國，台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國必然統一，也終將統一的歷史大勢，『台獨』是絕路，謀『獨』挑釁注定失敗。」

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