南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

澳洲28歲情色網紅安妮·奈特（Annie Knight）近期發起一場挑戰活動，短短6小時內與583名男性發生關係，沒想到事後身體不適、私密處不斷出血，被緊急送醫接受治療，而她也張貼了躺在醫院的動態，分享就醫時的模樣。