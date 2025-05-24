南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

▲澳洲麥夸利島（Macquarie Island）以西海域發生地震。（圖／翻攝自USGS）
記者董美琪／綜合報導
澳洲麥夸利島（Macquarie Island）以西海域24日00時33分（台灣時間）發生規模6.1的地震。根據美國地質調查所（USGS）資料，震央位於南緯56.75度、東經147.44度，震源深度約為10公里。
目前尚無災損或人員受傷消息，亦未發布海嘯警報。馬夸里島位於澳洲與南極之間，是一處人煙稀少的偏遠海域，為澳洲所屬領地，周邊地震活動頻繁。
▲澳洲麥夸利島（Macquarie Island）以西海域發生地震。（圖／翻攝自USGS）
記者董美琪／綜合報導
澳洲麥夸利島（Macquarie Island）以西海域24日00時33分（台灣時間）發生規模6.1的地震。根據美國地質調查所（USGS）資料，震央位於南緯56.75度、東經147.44度，震源深度約為10公里。
目前尚無災損或人員受傷消息，亦未發布海嘯警報。馬夸里島位於澳洲與南極之間，是一處人煙稀少的偏遠海域，為澳洲所屬領地，周邊地震活動頻繁。
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