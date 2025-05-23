6小時與583男發生關係！澳網美「私處出血」緊急送醫

▲網美私處出血，緊急就醫治療。（圖／翻攝IG／anniekknight）



記者柯振中／綜合報導

澳洲28歲情色網紅安妮·奈特（Annie Knight）近期發起一場挑戰活動，短短6小時內與583名男性發生關係，沒想到事後身體不適、私密處不斷出血，被緊急送醫接受治療，而她也張貼了躺在醫院的動態，分享就醫時的模樣。

根據美國Us Weekly報導，安妮在5月18日進行這一項挑戰，6小時內與583名男性發生性關係，沒想到隨後出現私密處出血等不適症狀，且症狀持續好幾天，遲遲沒有緩解緩解，最終決定就醫檢查。

她透過IG限動分享自己穿著醫院病服的照片，並坦言，「這幾天真的很痛苦，也一直在流血，目前還在接受醫療評估。」安妮本身患有子宮內膜異位症，因此無法確定此次症狀是否與挑戰直接相關，或是跟本來的病情有關。

▼網美私處出血，緊急就醫治療。（圖／翻攝IG／anniekknight）



本次活動吸引超過2,000人報名，實際到場參與者也遠超原預估的200人，顯示安妮在社群軟體中，擁有驚人的人氣。她在事前強調，已要求所有參與者配戴安全措施，並盡力確保所有人都有做到。

事件曝光後，網路輿論出現分歧。部分網友對活動性質與尺度提出批評，但安妮則表示自己對此持開放態度，並呼籲大眾不要對參與者進行攻擊或羞辱。「我只是在提供一種自願性的互動形式，這與傳統觀念不同，但並不意味著應該受到敵意看待，」她受訪時表示，「尤其當有人對參與的男士發表惡意評論時，我會特別難過。」