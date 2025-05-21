中國影響力升溫　紐西蘭外長：太平洋不應淪為戰場

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

面對中國在太平洋地區擴張影響力的趨勢，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）警告，太平洋不應淪為軍事對抗的戰場，並強調應守護這塊和平區域的本質。他預計將於23日與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）會面，針對區域安全進行高層磋商。

根據《衛報》報導，皮特斯受訪時坦言，儘管紐西蘭和中國關係良好，但在全球地緣政治快速變化的情勢下，太平洋地區不應成為大國角力的前線，「太平洋歷來被視為和平地區，我們要確保它繼續保持這樣的定位，不會變成軍事熱區。」

紐西蘭今年接連捲入與中國相關的外交風波，包括庫克群島（Cook Islands）與北京簽署不透明的合作協議，引發與紐西蘭的緊張，以及中國在塔斯曼海（Tasman Sea）無預警進行實彈演習，迫使多架民航機改道，讓紐澳兩國措手不及。

在全球局勢持續不穩之際，美國總統川普（Donald Trump）發起的貿易戰與對美國國際開發署（USAID）的削減，也進一步加劇區域的不確定性。皮特斯直言，「我並不誇張，這大概是近79、80年來最動盪不安的時期。」

他指出，在局勢動盪之際，紐西蘭積極鞏固與太平洋國家的關係。近年來，中國與多個太平洋國家簽署警政與安全協議，並大量提供援助與基礎建設資金，引發西方國家高度關注。

▲庫克群島年初和中國簽署全面戰略夥伴關係協議。（圖／CFP）



庫克群島年初和中國簽署全面戰略夥伴關係協議，紐西蘭則對協議內容透明度不足表達高度關切。由於庫克群島與紐西蘭長達60年維持「自由聯合」（free association）關係，其約1萬7千名公民擁有紐西蘭國籍，兩國也有在國防與安全事務上定期磋商的義務。

皮特斯表示，紐西蘭在處理與中國的關係上採取坦誠溝通的方式，並曾就實彈演習與合作協議等議題，直接向中國外交部長王毅表達立場，「我們讓他們（中方）明白我們的立場，如果不能坦率溝通，那就不算是好關係，但我們之間可以直話直說，這表示我們的關係良好。」

此次與黃英賢的會談將聚焦太平洋的安全、防衛與區域發展。皮特斯指出，他與黃英賢過去18個月已頻繁出訪太平洋島國，加強與鄰國的實質連結，面對中國勢力擴張，紐澳兩國合作「比以往任何時候都更重要」。

皮特斯強調，「這種事不能靠視訊或公文往來處理，必須面對面去做。」他透露，除了吉里巴斯以外，他任內已拜訪所有太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國；黃英賢本週則展開自工黨連任以來的首次獨立出訪行程，造訪萬那杜、東加與斐濟。