我家社區老是遇見蛇！陸住戶發現真相　驚見百多條蛇嚇壞

▲大樓住戶指出，曾多次在樓內不同樓層見到蛇出沒，才引起他們警覺。（圖／翻攝南都新聞）



圖文／CTWANT

近日，中國廣東省東莞市一處公寓的居民總是在大樓附近遇見有蛇出沒，一開始只以為是偶遇野生蛇、或是寵物蛇走丟的個案，誰知大樓各處一再遇見不同的蛇，最終才知道在該棟大樓25樓，有公寓租戶私自在此開設「養殖場」飼育寵物蛇，引發住戶恐慌抵制。最終，在當地官方介入下，從這間租戶的房間內清出了100多條不同品種的寵物蛇。而租戶則宣稱房東當初就知情，遭到其他住戶施壓後卻逼他搬走，雙方陷入租約訴訟糾紛。

據陸媒《南都新聞》報導，這起事件發生在廣東省東莞市長安鎮「龍光江南大境」社區的某棟公寓樓。該社區有多位住戶向媒體投訴，社區內有外來公寓租戶在此私自開設寵物蛇養殖場，大量繁殖寵物蛇。不時有蛇會從公寓內逃出，因此社區鄰居經常會在公寓樓內不同樓層撞見遊蕩的蛇，引發住戶恐慌。

有業主指出，最初在大樓地下室遇見蛇，大家以為是野生蛇來避冬，沒有多想。後來又在社區草叢遇見蛇，請人來抓走後大家也沒有深究，直到今年5月，又住戶在公寓21樓又遇見蛇，大家才真的開始害怕了。

另有社區住戶指出，這位「養蛇人」平常透過微信朋友圈在網路上發送販售寵物蛇的消息，社區的物業人員也知道這麼一位人士的存在，過去有蛇跑出來的時候，物業人員曾通知對方來把蛇抓回去過。

後來，多名該棟大樓的公寓住戶在5月18日一同前往該處公寓與養蛇租戶交涉，在公寓內發現大量養殖箱與100多條寵物蛇，於是並報警處理。5月20日，社區管理人員表示，有關單位已經來過，從要求對方遷走屋內的寵物蛇。

▲有公寓租戶在公寓內設置的養殖箱。（圖／翻攝南都新聞）



東莞市林業局則表示，在18日接獲通報有社區住戶非法養蛇後，已派員在當日前往了解狀況，並在該處公寓內查獲100多條各式寵物蛇，不過經查品種均不屬於國家野生動物法規保育的品種，因此工作人員僅勸告該養蛇人將寵物蛇轉移，「就該個案而言，養蛇人並未違反《野生動物保護法》《廣東省野生動物保護管理條例》等野生動物相關法規。」

不過林業局也指出，在社區內大量飼育寵物蛇，涉嫌違反中國《民法典》與《治安管理處罰法》等相關規定，因此當地公安部門已跟進處理此次事件。因此在21日派員回訪調查時，確認養蛇人已將大部分寵物蛇遷走，現場僅剩2條「玉米蛇」與蛇卵10餘顆。

廣東尚寬律師事務所律師宦超越也指出，實務上一般居民飼養1、2條非保護類蛇種作為寵物，在管理上相對寬鬆，但也要確認不擾鄰、無安全疑慮。像本次事件大肆養殖，就會被視為「經營行為」，需要相當多單位的批審許可，也需要通過消防、衛生方面的檢查。這位「養蛇人」的做法涉嫌構成違法。此外，公寓租戶也不得私自將住宅更改為經營性用途，「養蛇人」的做法明顯改變了該處公寓的居住性質，鄰居可依法要求其停止養殖行為。

至於這位年輕的「養蛇人」同樣有話要說。他宣稱自己在租房時，早已明確告知房東自己租下公寓的用途，主張自己並未違約，反而是房東受到其他業主的壓力，主動違約要將他趕走。目前他雖然已經蛇遷走，但拒絕退租，要跟房東「打官司到底」。當事房東則拒絕接受採訪。

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