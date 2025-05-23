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上半年最強轉運時機是天赦日　「3方式」轉運補財

神佛訊息解讀專家阿谷老師指出，5月25日是「天赦日」，是今年上半年最強的轉運時機。（圖／秦芸殿提供）

▲神佛訊息解讀專家阿谷老師指出，5月25日是「天赦日」，是今年上半年最強的轉運時機。（圖／秦芸殿提供）

圖文／CTWANT

今年上半年最強的轉運時機來了，神佛訊息解讀專家阿谷老師指出，今年5月25日是「天赦日」，更是難得一見的「火年、火月、火日」，又適逢九紫離火運，這時候轉運能量是最強的。阿谷老師也推薦3種方式來幫助自己轉運。另外，阿谷老師更提供「個人天赦日轉運小撇步」，可以趁這天在心中對老天呼喊：「在這吉祥的日子，赦免我今生的罪過，請老天爺帶給我好運，讓我變得有智慧。」

阿谷老師表示「天赦日」是民間道教信仰中，祈求玉皇大帝開恩赦罪的日子，這天是玉帝給予眾生思過悔改的機會，民眾可以到主祀玉皇大帝的廟宇誠心向上天懺悔自己前世今生犯下的罪過，祈求天恩開赦，除了可以赦免罪過，還可以在這天補財庫和補緣。

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而25日的天赦日正值火年、火月、火日，這時候轉運能量是最強的，如果最近正面臨事業困頓、沒有方向，想找新方向，其實可以趁這個強旺的日子來轉運。老師推薦3種方式，一是在當日午時，準備一個碗水和7枚50元硬幣，放在太陽下曬一個小時，然後把水倒掉，錢幣擦乾淨，分別放在錢包、保險庫和抽屜，多的就拿來請身邊的人吃東西或喝飲料，藉此帶來貴人財。

二是可以在天赦日這天換新錢包，代表迎來嶄新財運、三是可以準備168枚硬幣放在水中煮沸，之後把煮好的錢幣放在家中的財位，然後把煮過錢的財水灑在家中各個角落，幫助除厄招財。

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