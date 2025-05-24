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被迫乞討7年！腦麻男16歲才上小學　逆轉人生考上醫學院圓夢開診所

被迫乞討7年！腦麻男童16歲才上小學　逆轉人生考上醫學院圓夢開診所

▲李創業雖患腦麻仍堅持圓夢，在雲南開設小診所回饋鄉里。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國河南一名男子李創業用生命書寫了一段勵志傳奇。患有腦性麻痺的李創業，自幼身患殘疾、還曾被迫當乞丐長達7年，但他未被命運打倒，反而靠著堅強意志，在25歲時成功考上醫學院，最終開設診所回饋社會，如今他的故事感動無數網友。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，李創業一歲時因未及時治療導致腦性麻痺，自此無法正常行走，父母為了他的醫療費傾盡家產。9歲那年，為了減輕家庭負擔，他決定外出尋求工作機會，卻誤信陌生人，淪為街頭乞丐，長達7年時間每日靠乞討過活，月收入僅約人民幣100元（約新台幣450元）。

直到16歲那年，李創業決定不再向命運低頭，他勇敢踏進校門，從零開始。他以驚人毅力在9年間完成小學至高中的學業，並在25歲那年順利考入醫學院。在求學期間，他不僅主動成為腦麻相關研究對象，更於2014年簽下捐贈遺體協議，盼為醫學研究盡一份心力。

畢業後，他短暫進入藥廠任職，但他真正的夢想是成為「能看診的醫生」。最終他在雲南開設一間小診所，幫助基層民眾就醫。李創業坦言，能親手照顧患者、改善鄰里健康，讓他比什麼都滿足。

令人佩服的是，即使身體不便，李創業仍熱愛登山挑戰自我。他曾登上多座中國名山，還透過社群平台分享旅程，傳遞正能量。他的感情也收穫美好，現任女友主動追求他，並在去年10月陪他一起登上泰山，兩人相互扶持的感情故事也打動不少人。

李創業這段從街頭乞丐到白袍醫師的轉身人生，不僅展現人性的韌性與希望，也激勵無數身處低谷的人，勇敢爭取屬於自己的一線光明。

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