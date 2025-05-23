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20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

印度一名疑似精神病發作的20歲男子，竟將年僅2歲的親姪女帶往後院殘忍斬首，並將頭顱丟入池塘。（示意圖／Pixabay）

▲印度一名疑似精神病發作的20歲男子，竟將年僅2歲的親姪女帶往後院殘忍斬首，並將頭顱丟入池塘。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度南部坦米爾納德邦（Tamil Nadu）近日發生一起駭人聽聞的家庭悲劇，一名疑似精神病發作的20歲男子，竟將年僅2歲的親姪女帶往後院殘忍斬首，並將頭顱丟入池塘。全村居民對此事震驚不已，親屬更是痛不欲生。

綜合《印度時報》等外媒報導，這起事件發生在5月22日清晨，地點位於拉馬納塔普蘭（Ramanathapuram）地區的埃馬內斯瓦蘭村（Emaneswaram），受害女童名為勒莫莉亞（D. Lemoria），是32歲的父親德辛古拉賈（Desingu Raja）與28歲母親黛西（Daisy）所生的獨生女。

案發當時，勒莫莉亞正在家門前和13歲堂姊玩耍，不料她的叔叔、20歲的桑傑（M. Sanjay）突然出現，並將她帶到自家後院。根據警方指出，桑傑平時患有躁鬱症，也正在接受藥物治療，但當天疑似精神狀況失控，犯下駭人行徑。

警方調查，桑傑將姪女帶至後院後，使用一把預先藏好的刀將其斬首，接著將首級丟進鄰近池塘後逃離現場。女童的堂姊察覺異狀後立刻通知家人，家屬得知後悲痛萬分並通報警方。接獲報案後，警方迅速展開搜索行動，並與消防隊合作尋獲遺體與首級，目前已送往帕拉馬庫迪（Paramakudi）政府醫院進行驗屍。

桑傑當天下午被警方逮捕，根據警方表示，他在偵訊過程中情緒激動、語無倫次，明顯處於不穩定狀態。這起「家人手刃親人」的悲劇震撼整個社區，親屬與鄰居皆難以置信，紛紛表示「怎麼會對自己的姪女下這麼重的手？」、「這不是人幹得出來的事！」

警方已聯繫精神健康專家介入此案，將同步進行司法程序與精神評估。這起事件在當地社區引發高度關注，警方也呼籲社會各界重視精神健康問題，強調若家中成員有相關病史，務必配合治療並強化照護，避免悲劇再度發生。

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