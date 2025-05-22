星巴克「催生飲料」爆紅！孕婦搶試　醫師警告：沒根據別亂試

▲許多準媽媽跟風嘗試「星巴克催生飲」，但醫界提醒不可輕信網路偏方。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國近日掀起一波「星巴克催生飲」熱潮，讓不少準媽媽紛紛跟風，照著TikTok上流傳的「秘方」購買星巴克指定飲品，甚至有人喝完不到8小時就順利生產，還拍片曬新生兒，誇張過程引發熱議。不過醫師警告，這款「星巴克催生飲」根本沒有醫學根據，孕婦切勿輕易嘗試，否則恐得不償失。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自美國的網友米卡萊德勒（Mika Laidler）在TikTok上分享自己懷孕39週又4天時，特地前往星巴克點了一杯「冰搖熱情果茶加覆盆子糖漿」（Iced Passion Tango Tea with raspberry syrup），沒想到喝完不到8小時竟開始陣痛、順利生產，還附上新生兒照片當證明，影片瞬間爆紅，吸引超過數百萬觀看數。

許多網友見狀也紛紛朝聖，有人更將這款飲品封為「神奇催生水」，認為只要一杯就能自然引產，但這樣的說法，卻遭醫界打臉。根據波士頓婦產科權威醫師雪倫史密斯（Dr. Shannon Smith）就直言：「這根本只是巧合！」她強調，沒有任何研究證實這款飲品具備催生功效。

來自紐約的婦產科醫師蕾貝卡阿瑪魯（Dr. Rebecca Amaru）也指出，這款飲料成分大致安全，像是洛神花、甘草根和檸檬汁等，但並無引發子宮收縮的功能，民眾不該對此抱有過高期待。

此外，營養師也提醒，這類手搖飲糖分偏高，對血糖控制要求嚴格的孕婦來說並不友善，加上草本成分安全性尚無完整評估，輕忽食安恐讓本想催生的孕婦反而陷入風險之中。

醫師也補充，若孕婦希望自然催生，建議可透過如適度運動、針灸、性生活或攝取椰棗等方式啟動產程，這些方法雖效果不一，但至少有基礎醫學依據，比網路流傳的「一杯飲料」安全得多。面對瘋傳的催生飲，醫界再次呼籲，準媽媽切勿盲目跟風、迷信偏方，生產是一個需要專業評估的過程，網路世界資訊真假難辨，關鍵時刻還是要回歸醫療專業才最保險。

▲醫界提醒，這款「星巴克催生飲」根本沒有醫學根據，孕婦切勿輕易嘗試。（圖／翻攝自X）

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