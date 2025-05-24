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南非金礦豎井發生事故　289名礦工被困地下3000米深處

南非金礦豎井發生事故　近300名礦工被困井下3000米深處

▲南非一處金礦第7豎井發生事故，289名礦工被困井下深約3公里的作業區域。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

南非傳出重大金礦開採意外，跨國礦業集團「西班伊靜水公司」（Sibanye-Stillwater）於5月23日證實，南非豪登省韋斯托納里亞市附近的克魯夫（Kloof）金礦第7豎井發生事故，289名礦工被困井下深約3公里的作業區域。截至目前，暫無人員傷亡報告。該公司發言人稱已確認所有員工安全無虞，正全力救出所有人員。

根據《路透社》報導，這起事件發生在當地時間22日晚間10點左右，南非全國礦工工會（The National Union of Mineworkers，NUM）發表聲明，接獲通報有員工受困礦井下，並表示：「我們對金礦試圖隱瞞近300名礦工被困井下且沒有食物的事實感到憤怒。」

西班伊靜水公司公司發言人則表示，所有受困工人都安全並且已完成人數清點，目前正集在地下金礦的一個集合點等待救援，公司已着手為受困人員提供食物。此外，公司目前已查明事故發生原因，是運礦設備在上升過程中艙門意外開啟，造成礦石掉落並造成礦井井道損壞。目前該公司正在緊急進行礦井的安全維護與檢查工作，預計在當地時間23日中午前搶通井道，之後將按照程序將受困礦工全數轉移到地面。

據了解，克魯夫（Kloof）金礦第7豎井是一座深達地下3公里的超深礦井，超高的深度大大增加了救援的難度。

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