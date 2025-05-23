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不倫岳母懷孕生子！印尼人夫和妻子離婚　再婚變她繼父

不倫岳母「懷孕生子」　人夫狠離現任妻子…再婚變她繼父

▲印尼一名男子和岳母亂倫生子，最後和妻子離婚，並和岳母結婚。（示意圖／翻攝自pixabay)

圖文／CTWANT

八點檔都不敢這麼演！印尼有一名男子和岳母有不正常關係，結果竟懷孕生下孩子，這段不倫戀曝光後，引發在雙方的家庭掀起風波。後來男子選擇和妻子離婚，並與岳母結婚，結局讓人目瞪口呆。

根據《WORLD OF BUZZ》、《detikSulsel》報導，事情發生在索彭縣南蘇拉威西省，男子偷吃36歲岳母，害對方懷孕甚至生子，讓21歲妻子無法接受，事情引發軒然大波。

警察局刑事調查負責人進行調解指出，男子和岳母發生關係，岳母因丈夫去世成為寡婦，懷孕的她現在已經生下孩子。女方家人並沒有意見，他們接受這起事件是一場災難，但條件是女婿必須和原配離婚，之後再娶岳母，雙方達成協議和解。

報導指出，男子和岳母結婚後，女方家人並沒有任何異議，而該協議也得到男方家人的允許，並向法院提交離婚申請，「大家都和好了」，審判將於5月27日舉行。

消息在臉書引發討論，網友紛紛留言：「沒有倫理道德，跟禽獸無差別」、「荒唐」、「因小得大」、「老公變爸爸唉，真無奈啊」、「大小通吃，像極了日本愛情片」、「跟我看的日劇，劇情一樣」、「真是亂水的連帶關係」，不過也有人不太相信，「這母女還好嗎？是不是杜撰？」

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