北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

▲從衛星照片可以看到,北韓用多條藍色帆布蓋住驅逐艦殘骸。(圖/Open Source Centre)



記者王佩翊/編譯

北韓領導人金正恩21日親自前往咸鏡北道清津市視察,並出席5000噸級驅逐艦的進水典禮,沒想到驅逐艦在下水過程因操作不慎,導致艦體底部出現破洞,當場傾斜擱淺,讓國家顏面盡失,也徹底惹毛金正恩,北韓官媒則在隔日報導了此次事件。如今驅逐艦殘骸被蓋上藍布的衛星照片也曝了光。

根據《日本放送協會》報導,北韓21日在清津市舉行5000噸級驅逐艦進水典禮,沒想到卻釀成重大事故,因為調度與操作不當,導致驅逐艦艦尾部分的下水滑橇脫離擱淺,艦體底部因此「出現破洞」,進水失敗。

親自出席見證的金正恩當場震怒,北韓官媒22日報導了這項消息並稱,金正恩痛斥這起事件是「絕不可容忍的重大事故,也是犯罪行為」,當場下令全面調查,誓言要究責到底。南韓軍方也於22日召開記者會證實,該艘失敗進水的驅逐艦如今仍側倒在海中,情況不容樂觀。

North Korea’s latest naval destroyer has been significantly damaged prior to its launch. In a rare acknowledgment, North Korea's state news agency KCNA reported yesterday an incident occurred with a new destroyer in Chongjin, which was close to being launched. pic.twitter.com/0PfuqehYnF