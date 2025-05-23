北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

▲從衛星照片可以看到，北韓用多條藍色帆布蓋住驅逐艦殘骸。（圖／Open Source Centre）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩21日親自前往咸鏡北道清津市視察，並出席5000噸級驅逐艦的進水典禮，沒想到驅逐艦在下水過程因操作不慎，導致艦體底部出現破洞，當場傾斜擱淺，讓國家顏面盡失，也徹底惹毛金正恩，北韓官媒則在隔日報導了此次事件。如今驅逐艦殘骸被蓋上藍布的衛星照片也曝了光。

根據《日本放送協會》報導，北韓21日在清津市舉行5000噸級驅逐艦進水典禮，沒想到卻釀成重大事故，因為調度與操作不當，導致驅逐艦艦尾部分的下水滑橇脫離擱淺，艦體底部因此「出現破洞」，進水失敗。

親自出席見證的金正恩當場震怒，北韓官媒22日報導了這項消息並稱，金正恩痛斥這起事件是「絕不可容忍的重大事故，也是犯罪行為」，當場下令全面調查，誓言要究責到底。南韓軍方也於22日召開記者會證實，該艘失敗進水的驅逐艦如今仍側倒在海中，情況不容樂觀。

North Korea’s latest naval destroyer has been significantly damaged prior to its launch. In a rare acknowledgment, North Korea's state news agency KCNA reported yesterday an incident occurred with a new destroyer in Chongjin, which was close to being launched. pic.twitter.com/0PfuqehYnF — Open Source Centre (@osc_london) May 22, 2025

事故發生後，位於英國、專門分析公開情報的非營利機構「開放來源中心」（Open Source Centre）也釋出最新衛星照片，畫面顯示驅逐艦傾斜擱淺在岸邊，明顯進水，外部還覆蓋多塊藍色帆布，顯示北韓當局似乎企圖「用帆布掩蓋事故現場」，避免外界進一步窺探內情。

南韓媒體也引述軍事專家分析指出，從衛星影像推測，該艦艇內部恐已大量進水，包含引擎與電子設備在內的重要系統極可能全毀，幾乎可斷定無法修復，進一步打擊北韓海軍的實力與計畫。

有專家表示，北韓或將尋求包括俄羅斯等國提供技術支援，設法挽救國家顏面與損失。