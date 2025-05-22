絕命終結站！日本電車強風擦撞「空飄」小型倉庫　窗破乘客1死2傷

▲日本長野縣一列電車21日晚間擦撞農田小型倉庫的金屬管狀物，導致1死2傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本長野縣昨（21）日颳起強風，氣象當局更發布龍捲風警報。在此之際，一列電車行駛長野縣北部的須坂市時，疑似撞上被強風吹拂而來的金屬管狀物體，造成其中一節車廂窗戶破裂，該起事故導致1名乘客死亡、2名乘客受傷。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，長野電鐵公司一般開往長野方向、行駛中的普通列車（擁有3節車廂），當21日下午5時50分行經須坂市小山地區時，其第一節車廂疑似撞上遭強風吹來的金屬物體，導致車廂玻璃窗破裂，造成56歲上班族栗原雄二死亡、65歲和56歲的男性公務員受傷，3人皆位於第一節車廂。

當列車發生擦撞事故後，停靠在日野站往須坂站方向約50公尺處。當警方趕抵現場後，發現列車撞上金屬管狀物，在經過調查後，研判該金屬管狀物來自附近農田所使用的小型倉庫，疑似是倉庫的組成部分，強風將附近旱田所使用的小型倉庫吹飛。

一名在事發現場附近擁有農田的70多歲男性表示，「當我得知電車在強風下擦撞物體的新聞後，我擔心我農田的小型倉庫會不會對他人造成危害，因此無法入眠。今天早晨，我的農田因強風吹拂而一片混亂，我只好前去整理。」

另一名同樣在附近擁有農田的70多歲男性則透露，「昨天經歷了前所未見的強風和大雨，先前根本無法預想到會發生這種意外！」

據悉，相關當局在意外發生前，曾針對須坂市等長野縣北部地區發布「龍捲風注意報」，提醒居民留意強風。對此，國家運輸安全委員會已派2名調查官，於今（22）日上午11時30分抵達長野電鐵公司的辦公室，著手調查詳細的事故原因。