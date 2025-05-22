大陸偷渡客頻傳　陸委會：料敵從寬、禦敵從嚴

▲大陸網紅「山東凱哥」自稱駕駛皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

記者陳冠宇／台北報導

近期大陸民眾偷渡來台的案件頻仍，外界憂心是否存在大陸官方操作的可能性。陸委會表示，我方不排除任何可能性，但會料敵從寬、禦敵從嚴，並確實掌握每一案件的路徑與動機。

賴清德總統就職周年前後，相繼發生數起偷渡案件。5月15日，一對陸籍父子乘坐橡皮艇偷渡桃園觀音海水浴場沙灘，稱「要投奔自由」。另，大陸網紅「山東凱哥」宣稱5月15日從福建福州駕駛橡皮艇出海，後來在桃園登陸插五星紅旗。

此外，5月20日當天，兩名陸籍人士疑似利用舢舨加保麗龍浮板，偷渡到距離廈門只有約5公里遠的金門二膽島，遭到海巡利用熱顯像系統偵獲，並展開攔截圍捕。

對於偷渡案件頻繁，我海巡不排除是中共的認知作戰一環。陸委會副主委梁文傑今（22）日於例行記者會上表示，台灣的海岸線很長，但受限於海巡署人力，無法每一段海岸線都能顧及，所以正設法強化用科技設備來補強。

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

梁文傑補充說，長久以來，台灣海岸有很多的走私，包括軍火、毒品等，都希望能夠補強，因此這不單只是國安的問題。

至於這些偷渡事件的背後是否有中共的操作？梁文傑指出，今年一至五月，大陸偷渡來台的人數看起來比較密集，「我們不排除有任何可能性」，基本上主管機關會料敵從寬、禦敵從嚴，把各項因素都標定，每一個案件政府都要確實掌握是什麼路徑過來，以及什麼動機。

他呼籲國人支持政府加強海岸線的防禦及守備，因為台灣的海岸線確實非常長，光靠海巡署用人力來巡是不可能的。

梁文傑接著舉例，「山東凱哥」所標記的登陸地點，距離海巡署最近的巡防哨有10公里，巡防哨顯然不可能用眼睛看得到；海岸線太長，搜不到的地方很多，希望大家能夠支持海巡署強化岸巡設備，用高科技方法加強台灣安全。