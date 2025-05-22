立院報告列入兩岸海上客運直航　陸委會稱「正在考量」

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸文旅部去年4月底宣布，平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。陸委會最新提供給立法院的書面業務報告中，就提及恢復兩岸海上客運直航，令外界關注兩岸觀光是否露出曙光。對此，陸委會今（22）日表示，報告所列項目都是陸委會正在考量的東西，如果完全不列，就表示完全不想做。

陸委會副主委兼發言人梁文傑於例行記者會上表示，把兩岸海上客運直航列在業務報告裡面，是例行性地把相關業務都列進去，例如也列入小三通客運、兩岸空運客運、恢復兩岸觀光等。

梁文傑指出，這表示這些是陸委會正在考慮、考量的東西，「如果我們完全不列，那就表示我們完全不想做，那當然是不對的」。

至於兩岸海上客運的恢復，他強調，陸委會到目前的看法還是一樣，受限於觀光，客源來源不夠多，加上航空公司的運量都沒有用完，所以海運客運的需求性不大。

對於兩岸觀光小兩會的協商是否有新進展？梁文傑指出，自從今年二月我方聯繫陸方海旅會，希望表達觀光小兩會溝通的意願和項目，對方還沒有回覆，「我們還是希望說他們能夠有所回應」。

另一方面，今年是連胡會20周年，媒體詢問，時任總統陳水扁讓連戰去、同時也簽了協議；按照目前情況，這還可能發生嗎？

梁文傑回應「也不會啊」，國民黨副主席夏立言一年去大陸好幾次，所以這個部分，陸委會沒有在擋。