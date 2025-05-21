「媽祖被中共視為迷信」　陸委會諮委：用「祖廟」弱化台宗教主體性

▲湄洲媽祖廟。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會日前舉行諮詢委員會議，會上有諮委稱，媽祖等民間信仰被中共視為迷信，而中共的兩岸宗教文化交流活動，實際上是對台統戰操作工具，且利用「祖廟」、「同宗同源」的統宣意象，弱化台灣宗教文化的主體性。會上專家並建議政府應加強對宗教交流活動管理。

陸委會近日舉行第67次諮詢委員會議，主題為「中共推動福建兩岸融合發展對台文化宗教交流之觀察」。陸委會引述與會諮委發言指出，中共是無神論，而媽祖等民間信仰被中共視為迷信，非屬一般宗教事務。

陸委會諮委稱，中共的兩岸宗教文化交流活動，實際上是對台統戰操作工具。而福建作為建設兩岸融合發展示範區，持續加大推動對台宗教文化交流活動，並以媽祖、關公等台灣信眾數量較多的民俗信仰為主，且利用「祖廟」、「同宗同源」的統宣意象，弱化台灣宗教文化的主體性。

▼陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

與會學者也提到，台灣宗教團體參加中共舉辦之交流活動，經常被要求政治表態，部分不願政治表態之團體，可能被迫退出或中斷交流，使得這些經過統戰目的而篩選參加交流的宮廟和宗教團體，可能成為統戰工作重點對象。

另有部分宗教活動，甚至要求我方參與者必須是組織團體或政黨高層，刻意以參與層級不同進行差別對待，諮委稱「明顯具有政治目的」。

有諮委表示，中共對宗教活動的監控與管制非常嚴格，如我一貫道道親在陸被無端拘捕未歸，近期又修訂宗教管理相關法規，規定內容模糊及高度不確定，增加我國人赴陸宗教交流之風險。

諮委建議，政府應加強資訊揭露及風險提醒，並提供諮詢服務窗口，妥善向社會各界說明，讓民眾及宗教團體從事兩岸交流時有所依循。

內政部上月建置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，陸委會主委邱垂正當時表示支持，並強調揭露制度能提供赴陸風險資訊，確保訪團平安回來。