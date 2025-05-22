吳豊山稱兩岸「傳話管道暢通」　陸委會證實並「樂見」

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

海基會董事長吳豊山昨（21）日於立法院稱兩岸「傳話管道暢通」。陸委會回應稱這很正常，而且也樂見，畢竟雙方都要知道對方想法，但是強調這並不叫「密室協商」。

吳豊山昨日於立法院表示，從2016年開始，因陸方認為我國沒有接受九二共識，所以片面中斷兩岸對話，但是他稱，雖然對話管道中斷，但是傳話的管道暢通，傳話人士有台商、兩岸專家學者、退休的政府與兩岸事務高官等。

陸委會主委邱垂正隨後表示，截至目前沒有官方授權，且認同兩岸間不能有密室協商。

對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今日於例行記者會上表示，雖然大陸方面因為政治立場問題（不願對話），使現在的兩岸溝通管道確實不同以往。

但是他指出，兩岸之間還有26項協議，且大部分是事務性協議，所以事務單位之間還是有保持一些溝通與正常的通報。

梁文傑提到，傳話人士還有民間人士、團體或立委，非常熱心在兩岸之間交換意見，陸委會認為這都屬於正常的範圍，而且也樂見，畢竟雙方都要互相知道對方想法。

但是梁文傑強調，這些熱心的傳話，並不叫「密室協商」，只是將他們聽到或關心的事情，把訊息傳回給台灣這邊。相對地，我方的一些訊息，也是這些熱心人士會傳到大陸方面去。他表示，只要有助於兩邊的互動、把很多事情處理好，都是樂見。