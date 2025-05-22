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「喪失原籍證明」繳交期限延後？　陸委會：申請者得「有誠意」

▲▼陸委會副主委兼發言人梁文傑主持例行記者會（2025.05.22）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府要求陸配與陸配二代繳附「喪失原籍證明」，不過目前仍有許多人尚未繳交。陸委會解釋，許多文件仍在旅途中，但對於進度仍感到「樂觀」；至於是否可能延後繳交期限，陸委會強調申請者要證明有處理的「誠意」。

陸委會主委邱垂正昨（21）日在立法院表示，此次清查通知的1.2萬人當中，目前已有1784人繳交，另有880件具結，352人申請延後赴陸、485案因各種難處啟動專案協助。有媒體據此報導稱，尚有逾8000人沒有任何動作。

對此，梁文傑今日於例行記者會上表示，移民署還沒有正式收到許多文件。他解釋，這些文件從大陸申請之後，必須經過大陸公證處，再寄到海基會進行驗證，最後才送到移民署，因此還有「一大批文件」是在海基會與兩岸的旅行路途上。

他評估，到最後截止日之前，政府應該還會收到非常多的正式文件；以目前所知，還有更多的人正在辦理之中，所以陸委會對於現在的進度還是「比較樂觀」。

▲▼喪失原籍證明,註銷大陸戶籍的公證書。（圖／翻攝海基會）

▲註銷大陸戶籍公證書的範本。（圖／翻攝海基會）

但是梁文傑強調，也不能排除有些陸配朋友「什麼都不做」，到最後「測試一下政府的決心」，他認為這是不必要的，因為政府給大家方便的門，包括具結、申請延後等，但是如果什麼都不做，最後也拿不出文件，卻期待政府能網開一面，「我想這比較困難一點」。

《東森新媒體ETtoday》追問，若文件辦理需時，是否會考慮適時延後辦理期限？梁文傑回應，目前還沒有考慮要再延後，但是「如果說希望我們再延後，你也必須要拿出你真正有去辦，你要證明你有這個誠意」。

他續指，如果確實已辦理文件，只是當地機關批准的時間比較慢，或寄送的時間比較慢，就可以提出一些證明，例如確實買了機票過去大陸辦理，或確實去大陸申請了文件、有回執單據等，「這些都是必要的」。

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