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4階段升級！花蓮改造美崙山公園　盼成結合休憩的城市綠洲

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區具歷史和地標意義的美崙山公園正進行全面的環境升級，花蓮縣政府致力於將這片與花蓮鄉親生活息息相關的綠地打造成一個兼具歷史文化、自然生態和遊憩功能的城市綠洲。

花蓮縣政府表示，本次改造計劃完善友善的步道環境、親子遊樂區和生態教育區等，以滿足各年齡層和不同需求的鄉親。希望通過環境檢視和改善，不僅提升公園的遊憩功能，也加強其歷史文化和生態教育的價值，讓美崙山成為具有教育及保育的城市綠洲。

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

美崙山改造計畫分為四大階段，第一階段為108至109年完成親子遊憩場規劃，建置親子遊戲場、籃球場修繕、步道調整、環境綠美化、周邊照明及廁所改建；第二階段為110年至111年完成景觀平台及好漢坡階梯工程；第三階段111至112年整建蓮霧園平台、科博館平台、週邊欄杆涼亭設施及屋頂修繕工程，目前規劃中為第四階段，預計完成步道更新優化、指示牌系統、廊道邊坡及廁所修繕、停車場友善動線空間及大草坪周邊區域整建等計畫，同時也將進行忠烈祠改建規劃，讓美崙山整體活動場域更加便民周全。

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼規劃團隊多次前往美崙山進行現地觀察與訪談，與各類使用者交流。

花蓮縣政府和美崙山規劃團隊積極推動公眾參與，透過多場工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見，讓民眾能親身參與規劃過程。這些活動不僅讓居民更深入了解美崙山的自然生態與文化價值，還促進他們提出符合實際需求的建議。

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同時，規劃團隊也多次前往美崙山進行現地觀察與訪談，與各類使用者交流，包括當地居民、遊客以及戶外活動團體等。透過這些互動，讓團隊能及時掌握民眾對美崙山的實際需求與期待，並在後續與計畫工作團隊的討論中，提出兼顧生態保育與使用需求的規劃方案，進一步完善設計藍圖。

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經由活動回饋及整理，美崙山公園的改造計畫將著重以下幾大方向，兼顧生態保護與市民需求：
1.優化步道——提升通行安全與舒適度，打造適合親子、長者與運動族群的友善環境。
2.強化生態保育——採用透水鋪面、低度開發方式，降低對自然環境的衝擊，保護原有生態。
3.歷史文化融合——活化軍事遺址「北嶺碉堡」，增設導覽解說，提升公園的文化教育功能。
4.多元活動場域——未來公園將可舉辦生態導覽、戶外課程、社區文化活動等，提供更多元的使用體驗。
5.基礎設施升級——增設性別友善廁所、改善照明系統，提升公園的安全性與便利性。

▲▼縣府規劃團隊積極推動公眾參與，透過工作坊、環境教育課程及專家學者討論，廣泛蒐集意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

美崙山公園不僅是一座都市綠地，更承載著花蓮居民的生活記憶與自然資源。此次改造以「生態共融、歷史文化與遊憩體驗並存」為核心理念，透過友善步道、自然工法、文化導入等方式，提升整體使用環境，同時兼顧生態保育與歷史價值。希望透過這次改造，創造一個適合各年齡層、市民與遊客共享的城市生態公園，讓更多人能夠親近這片珍貴的自然環境。

花蓮縣政府農業處指出，美崙山公園的改造計畫並非一蹴可幾，而是透過過去多場公眾參與活動、工作坊、生態調查及說明會，廣納各界意見與建議，累積而成的成果。美崙山公園的規劃不只是設施改造，更是花蓮縣民共同參與、共創的過程。透過過去的努力，收集了許多寶貴意見，讓美崙山未來將更加親近市民，確保其成為兼具生態、文化與遊憩功能的城市綠洲。

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