嘉義縣重視生態轉型　復育阿里山油菊平地栽種

▲▼ 嘉義縣復育阿里山油菊在平地種苗 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣開始在平地復育阿里山油菊，環保局在永續循環中心（原鹿草垃圾焚化廠）邀集鹿草鄉公所、農會，鹿草、祥和、大南國小，冷研碳索館及民雄菁埔社區代表等11個單位，共同簽署「復育阿里山油菊推廣合作意向書」並贈苗，預計復育6,660平方公尺種植面積，縣長翁章梁與小學生們還在保護示範場種下一株株樹苗。

嘉義縣政府、達和鹿草環保股份有限公司與國立嘉義大學攜手合作2050淨零排放及聯合國永續發展目標（SDGs），永續循環中心近年積極推動產業、生態轉型，從過去單一的焚化設施，蛻變為兼具生態教育、資源循環與綠色旅遊的永續教育園區，在此復育油菊，意義非凡。

嘉義大學校長林翰謙帶領專業技術團隊，介紹阿里山油菊的生態特色與平地復育成功案例；達和公司也透過「阿里山油菊小學堂」互動體驗課程，將低碳永續與地方創生理念導入校園與社區，強化全民參與意識。

嘉大副教授張坤城說，初期在平地種植阿里山油菊時發現較難開花，後來發現關鍵在於光照，調整至全日照後慢慢馴化於平地，一年後順利開花，阿里山油菊含有龍腦（冰片），有開竅醒神、清熱止痛及祛翳明目的保健功效，可以泡茶，也可以開發洗髮精、沐浴乳、化妝品等產品，希望逐漸推廣成為地方產業。

翁章梁表示，高山植物移植到平地要突破很多困難，像是阿里山綠金-山葵受限法規，現已無法在原海拔2,200公尺的區域栽種，近年克服重重挑戰，努力將其遷至中海拔復育轉型，體現轉移栽種的難度，如今又復育阿里山油菊，包括公所、農會、學校都響應收下種苗，除應用在食農教育，也讓大家深入認識油菊，期待日後開出黃澄澄的景象。