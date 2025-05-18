台南山上水道博物館驚喜畫面！　黑冠麻鷺築巢育雛生態景觀吸睛

▲台南山上水道博物館內黑冠麻鷺再度築巢育雛，成鳥哺育行為清晰可見，吸引遊客駐足觀察。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序入夏，萬物繁盛，黑冠麻鷺再度選擇台南山上花園水道博物館築巢育雛，成為館區內最吸睛的季節限定生態亮點，館方發現一對黑冠麻鷺在B館快濾桶室前方羅漢松林築巢育雛，距離參觀動線僅一步之遙，成鳥餵食、警戒等行為清晰可見，引來遊客駐足圍觀，也意外為歷史園區增添一抹生動野趣。

由於鳥巢位處人流熱區，鳥糞累積影響環境整潔，館方秉持尊重生命原則，決定暫時移除巢下區域的桌椅，並強化清潔作業，雖提高工作人員壓力，卻能避免干擾幼鳥成長，也讓民眾得以近距離觀察生態奧秘。

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館方指出，近期園區內鳥類活動明顯增加，除黑冠麻鷺外，白頭翁、五色鳥、綠繡眼等也輪番登場鳴唱，部分雛鳥已開始展翅練飛，林間與建築屋簷間時可見鳥群飛梭，展現出園區兼具歷史人文與自然生態的獨特魅力。

為確保育雛安全與周遭清潔，館方針對鳥巢下方平台加強巡查與管理，同時呼籲遊客切勿靠近拍照或高聲喧嘩，尊重野生動物自然習性，共同守護這片生機盎然的園地。

黑冠麻鷺為台灣特有亞種，對棲地選擇極為挑剔，自2021年起便多次在山上水道博物館築巢，並成功育雛。2024年，館方與保育團體首度合作架設遠距攝影設備，直播育雛過程，不僅兼顧紀錄與教育，也獲得民眾熱烈迴響。

館方補充，近期也發現台灣體型最小的啄木鳥──小啄木鳥有築巢行為，牠們行蹤隱密，選擇在園區內繁殖，顯示此地環境穩定優良。不僅如此，館內林間亦多次發現稀有保育鳥種「朱鸝」現身，朱鸝過去多活動於高海拔密林，此次出現在開放園區，象徵生態品質獲得高度肯定。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館原為日治時期的淨水設施，現為具歷史價值的古蹟園區，保留大量喬木與濕地景觀，提供多樣化的微棲地。近年館方積極推動友善環境措施，落實減藥除草、保留落葉與枯木等自然資源，打造適合鳥類繁殖與覓食的生態條件。

未來館方將持續觀察鳥類棲息與繁殖動態，並視情況調整管理策略，同時透過解說導覽、教育推廣與保育單位合作，讓歷史建築與自然教育在此交會，實現文化與生態共融的永續願景。