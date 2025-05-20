接任台南動保處長！　方川和拚防疫與動保升級

▲台南市動物防疫保護處舉行新任處長交接典禮，由農業局長李芳林（左）將印信交棒給新任處長方川和（右）。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動物防疫保護處19日下午舉行處長交接典禮，由農業局長李芳林親自主持，將印信正式交給新任處長方川和，宣示「動物防疫不間斷，動物保護再升級」，為台南市動保防疫工作揭開新篇章。

方川和擁有20餘年公職經歷，畢業於國立台南大學經營管理學系，曾服務於新北市政府警察局、台南市政府交通局，從基層做起，熟悉市政運作脈絡，也長年深耕地方民情。此次接任動保處長一職，他將面對防疫與保護並重的多重任務挑戰。

隨著新興動物傳染病風險升高、動物防疫與疫情報告系統日益複雜，台南市也正面臨收容容量不足、人犬衝突增加、寵物產業急遽擴張等考驗。方川和表示，將運用過往行政經驗，持續強化與地方團體、動保志工及市民溝通對話，務實推動相關政策，也會導入創新思維，提升服務效能與施政品質。

農業局長李芳林表示，方川和接掌新職務，展現市府對動物防疫與保護工作的重視與改革決心。他期許方處長持續貫徹市長黃偉哲「市政做得更好，市民過得更好」的施政理念，引領同仁打造更具效能與同理心的動物防疫保護團隊。