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民雄鄉運動公園游泳池升級　試營運期間免費體驗

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為全面升級民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡運動館球場設施與服務品質，民雄鄉公所與「褆姆股份有限公司」攜手合作，今(13)日隆重舉辦開幕記者會，正式由專業團隊接手營運。5月13日至19日試營運期間開放民眾免費入埸體驗，邀請鄉親搶先感受嶄新的運動環境。

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

開幕儀式於午11時在民雄鄉運動公園游泳池舉行，鄉長林于玲、代表會主席涂文生及諸位民意代表、褆姆股份有限公司董事長許嘉榮親臨出席，並邀請國立中正大學運動競技系、民雄鄉公所公益指導體育團體「嘉義縣民雄永續生活家政瑜珈班」、「嘉義縣民雄鄉長青會社交舞班」及嘉義縣民雄鄉立幼兒園共襄盛舉。現場同步舉辦「智遊嘉義・健康無限」系列活動，設有科技體適能檢測服務與科技走跑健走體驗，場面熱絡。

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

鄉長林于玲表示，本次場館整修與營運模式調整，是回應鄉民期待的具體作為，亦是民雄鄉公所辛苦耕耘、提升公共服務品質的努力成果，特別感謝褆姆股份有限公司許嘉榮董事長大力支持並給予專業協助，打造一個安全、舒適、專業且多元化的運動環境，讓鄉民享有在地優質的運動服務，這是民雄鄉公共設施邁向專業化的一大躍進，也是實踐健康生活的一大步。

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

董事長許嘉榮說，團隊擁有豐富的場館營運經驗，導入專業教練師資、完善的水質管理機制、親子友善空間與多元化水上課程。秉持企業社會責任與在地關懷精神，未來規劃「親子水上同樂日」、「水域安全推廣」等公益活動，並與在地學校攜手推動游泳教育，期盼將埸館打造成民雄地區的運動交流核心。試營運期間同步推出暑期兒童游泳課程及多項優惠，落實「服務在地、回饋鄉里」的承諾。

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

民雄鄉公所指出，民雄運動公園游泳池及樂齡運動館球場的全新啟動，是地方公共服務專業化與優質化的具體展現，感謝中正大學運動競技系協力辦理「智遊嘉義・健康無限」系列活動，以實際行動推動健康促進與社區參與，誠摯邀請鄉親踴躍體驗全新升級的運動設施，一同邁進以健康為本，打造個人化運動新生活。

▲▼ 民雄泳池升級再出發 專業團隊進駐啟動新里程 。（圖／民雄鄉公所提供）

 
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民雄鄉運動公園游泳池專業團隊升級

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