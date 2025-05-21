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美情報曝：以色列恐出手攻擊伊朗核設施

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日持續推動與伊朗的外交談判，但華府近日掌握最新情資顯示，以色列可能正悄悄準備對伊朗核設施發動攻擊。

根據CNN報導，多名知情官員指出，目前尚無法確定以色列領導階層是否已做出最終決定，美國政府內部對以色列是否會真的採取行動仍有嚴重歧見。以色列是否發動攻擊，以及採取何種方式，極可能取決於其對美國與伊朗之間核談進展的觀察與判斷。

熟悉美方情資的知情人士透露，「近幾個月來，以色列攻擊伊朗核設施的可能性顯著上升，而川普主導的美伊協議若未能徹底清除伊朗的濃縮鈾庫存，更可能促使以方發動攻擊。」

以色列高層近來不僅在公私場合頻頻釋放出「考慮動武」的訊號，知情人士指出，美方近來透過截聽到的以色列內部通訊及軍事動態，包括調動空對地彈藥、完成空軍演習等舉動，都被視為潛在打擊徵兆。

若以色列真的出手，將被視為明顯違背川普政府現行政策，也可能在本已緊繃的中東局勢上火上加油。

不過，也有分析認為，以色列這些軍事行動可能只是策略性地對伊朗施壓，藉由展現「若不讓步就會有後果」的態度，試圖迫使伊朗在核武計畫上讓步，突顯出白宮在應對此議題時所面臨的高度複雜性與動態變化。

對此，CNN已向白宮國安會及以色列總理辦公室詢問，但截至目前仍未獲回應；以色列駐美大使館則未發表評論。

川普政府曾多次表示，若外交手段無法阻止伊朗發展核武，不排除採取軍事行動。據報導，川普在3月中旬致信伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），明確設下60天期限，希望在此期間達成新協議。然而，談判至今已超過兩個月仍未見具體進展。

一名與川普會晤過的西方外交官透露，美方態度已轉趨強硬，若短期內談判無果，恐將轉向軍事手段。不過，白宮當前政策仍以外交為主軸。

前美國高階情報官員潘尼科夫（Jonathan Panikoff）分析指出，這讓以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）陷入兩難處境，一方面擔憂川普與伊朗可能簽署不利於以色列的協議，一方面又不敢貿然對伊朗動武，避免與川普政府決裂。

潘尼科夫強調，以色列是否出手，最終仍取決於美方的政策立場，還有川普與伊朗的協議走向，他認為納坦雅胡不太可能在未獲美國默許下，單方面對伊朗發動攻擊。

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